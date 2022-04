Công an Hà Tĩnh chúc tết Công an tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đến chúc tết Công an tỉnh Bôlykhămxay và Công an tỉnh Khăm Muộn nhân dịp Tết cổ truyền Bupimay 2022 của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đoàn Công tác của Công an Hà Tĩnh chúc mừng Công an tỉnh Bôlykhămxay...

Tiếp đón đoàn có đồng chí Đại tá Công Chăn Xay Păn Nha – Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay; đồng chí Đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay – Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn nhân dịp Tết cổ truyền Bupimay 2022.

Đồng thời, đánh giá cao những kết quả, thành tích và sự phối hợp giữa Công an Hà Tĩnh với Công an 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn biên giới, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý; các vấn đề liên quan đến công tác xuất nhập cảnh; phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Mong muốn Công an Hà Tĩnh, Công an 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn tiếp tục phát huy tốt tình đoàn kết gắn bó, phối hợp tốt hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực công tác trong thời gian tới.

... và Công an tỉnh Khăm Muộn.

Đại tá Công Chăn Xay Păn Nha – Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay và Đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay – Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn đã bày tỏ lời cảm ơn trước những tình cảm chân thành, nồng ấm mà Công an Hà Tĩnh dành cho Công an 2 tỉnh: Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn.

Đồng thời khẳng định: thời gian tới, Công an 2 tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Công an Hà Tĩnh trên các mặt công tác, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH… tiếp tục đồng hành cùng với Công an Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT, đảm bảo bình yên cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn.

Anh Cường