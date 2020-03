Công an Hà Tĩnh: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với các lực lượng chức năng, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch Covid-19, trong đó tập trung “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh.

Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, đến từng nhà, rà từng đối tượng để kiểm tra và lập danh sách những người từ nước ngoài về để dễ bề quản lý và nắm chắc tình hình dịch bệnh (ảnh chụp tại tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du)

Tại thành phố Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh) phối hợp với Công an thành phố, công an các phường tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, khu phố để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước, hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7/3 đến ngày 24/3/2020.

Kiểm tra lưu trú tại khách sạn Ngân Hà...

Và khách sạn Sailing (TP Hà Tĩnh)

Lực lượng công an đã kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, rà soát lưu lượng người ngoại tỉnh đến từ vùng có dịch và nước ngoài về. Trung tá Phan Tiến Chung - Trưởng Công an phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Lực lượng công an phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ dân phố, liên tục bám sát các hộ dân, kết hợp với thông tin từ các đơn vị xuất nhập cảnh để rà soát các trường hợp nhập cảnh đang cư trú hoặc tạm trú trên địa bàn…”.

Cũng theo Trung tá Phan Tiến Chung, thông qua rà soát, các cán bộ, chiến sỹ đã tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nâng cao ý thức tự giải tán không tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng...”.

Được biết, trên địa bàn phường Nguyễn Du có trạm y tế hiện là địa điểm cách ly tập trung 39 người trở về từ nhiều nước có dịch. Do đó, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT tại địa điểm tổ chức cách ly tập trung.

Lực lượng công an đảm bảo ANTT tại khu cách ly ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh)

Chị Đặng Thị Yến – lễ tân khách sạn Ngân Hà chia sẻ: “Để chủ động phòng chống dịch, khách sạn Ngân Hà đã chủ động đo thân nhiệt cho khách đến lưu trú, trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, đồng thời lập danh sách những khách đến từ các vùng ngoại tỉnh, phối hợp với lực lượng công an để khai báo tạm trú theo đúng quy định”.

Trung tá Nguyễn Trọng Khanh – Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cho biết: “Đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng công an đã tiến hành rà soát tại từng cơ sở lưu trú, khách sạn, kiểm tra các doanh nghiệp... yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú xác nhận chính xác chi tiết từng người đang làm việc, cư trú....

“Song song với việc vận động các tổ chức, cá nhân tự giác thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không hợp tác thì lực lượng công an còn đồng thời phối hợp tốt với ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của từng người trong diện rà soát, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Trung tá Khanh cho biết thêm.

Công an Hà Tĩnh đến từng cơ sở để thống kê khai báo y tế, khai báo tạm trú, tạm vắng... nhằm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh - Trung tá Bùi Đức Thuận cho biết: “Công an thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm tốt công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện qua lại các khu vực thành thị, các tuyến đường liên tỉnh nhằm đồng bộ ngăn chặn các nguồn lây lan dịch bệnh từ nước ngoài.

Đồng thời, chủ động các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin tuyên truyền, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật...”.

Đức Phú – Diệp Hùng