Công an Hà Tĩnh được đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Với thành tích xuất sắc là địa phương thứ 2 cả nước hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, Công an Hà Tĩnh đã được đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Công an xã Hương Liên (Hương Khê) vào bản cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê).

Nhận định việc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ CCCD là nhiệm vụ chính trị quan trọng phục vụ đắc lực trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06/CP, Công an Hà Tĩnh đã mở cao điểm nước rút cấp thẻ CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử; tổ chức cho 13 đơn vị công an cấp huyện ký cam kết hoàn thành cấp thẻ CCCD trước thời hạn.

Bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, đến ngày 10/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 1.130.342/1.130.342 (100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh), vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết của Giám đốc Công an tỉnh trước lãnh đạo Bộ Công an và vượt tiến độ 80 ngày so với mốc thời gian bộ giao.

Hà Tĩnh trở thành địa phương thứ 2 trong cả nước (sau tỉnh Hà Nam) hoàn thành chỉ tiêu.

Ghi nhận những nỗ lực này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ Công an đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong cấp CCCD.

Thuỳ Dương