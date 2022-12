Công an Hà Tĩnh giữ vững an ninh trật tự để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng lòng, chung sức, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT; giữ vững bình yên cho muôn nhà, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền trên 6.000 tỷ đồng bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ vào tháng 10/2022.

Bám sát chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và của tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ, năm 2022, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ, kịp thời xác lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội.

Công an Hà Tĩnh triển khai có hiệu quả 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, theo từng chuyên đề, hệ loại đối tượng; trong đó, tập trung trấn áp quyết liệt các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên tỉnh, liên huyện, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường, đánh bạc, mại dâm… Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, phá nhiều chuyên án, vụ án có tính điển hình trên cả nước, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận.

Đinh Song Hào (SN 1986) trú thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê và gần 30kg ma túy đá vận chuyển trái phép bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang vào ngày 10/3/2022.

Đặc biệt, năm 2022, lực lượng công an đã điều tra khám phá 29 vụ/23 đối tượng lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, đạt 600% chỉ tiêu bộ giao; bắt 140 vụ/310 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào (bắt 3 đối tượng, thu 9 bánh heroin; 10 kg ma túy tổng hợp; bắt 2 đối tượng vận chuyển 7.600 viên ma túy tổng hợp); phát hiện 350 vụ/395 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; giải quyết hàng trăm vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ.

Các vụ án hình sự được điều tra, xử lý kịp thời; công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đáng chú ý là phá chuyên án, bắt, khởi tố 42 bị can (trú tại Thanh Hóa và TP Hà Nội) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế qua mạng internet, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng của hơn 5.000 người bị hại trên cả nước; phá chuyên án, bắt 20 đối tượng, triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền trên 6.000 tỷ đồng…

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) ra quân trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an tỉnh cũng thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP); tham mưu thành lập 2.176 tổ công tác Đề án 06 từ cấp từ tỉnh, huyện, xã đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thống nhất trong thực hiện. Do đó, Hà Tĩnh hiện là đơn vị đứng thứ 2/63 tỉnh, thành cả nước có thành tích cao về tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và công an các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) để tăng cường nắm tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống xâm nhập, khủng bố, phá hoại; đảm bảo vững chắc an ninh biên giới, tuyến biển, các mục tiêu trọng điểm, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2022, Công an Hà Tĩnh được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen...

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm năm 2022.

Bước vào năm 2023 trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và thách thức đan xen, với mục tiêu cao nhất đảm bảo ANTT, giữ cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó quan tâm xây dựng lực lượng công an xã, lực lượng điều tra 2 cấp; lực lượng kỹ thuật hình sự, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy lực lượng Công an nhân dân 11/3 (1948-2023), chung sức, chung lòng giữ vững bình yên cuộc sống, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

