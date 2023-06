Công an Hà Tĩnh kích hoạt gần 700.000 tài khoản định danh điện tử

Công an Hà Tĩnh đang ngày đêm nỗ lực thực hiện “chặng nước rút” hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử cho người dân trước 20/6.

Lực lượng công an cùng đoàn viên tích cực hướng dẫn và thu nhận hồ sơ để triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện.

Xác định việc hoàn thành cài đặt tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện là tiền đề, yếu tố then chốt trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới “số hóa” định danh công dân trên toàn địa bàn.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, đảm bảo hoàn thành theo đúng chỉ tiêu do Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh giao, Công an tỉnh đã yêu cầu đơn vị, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06, đưa nội dung kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an Hà Tĩnh về tận từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, khoa học, vừa tuyên truyền kết hợp vận động, thu nhận dữ liệu. Mục tiêu chung nhất là, bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phấn đấu hoàn thành việc thu nhận và kích hoạt trước ngày 20/6/2023.

Đại úy Đặng Quốc Nhật – Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Nhằm đảm bảo chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, đơn vị đã tích cực phối hợp với công an các xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền cho bà con nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Đề án 06.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương đứng top đầu của cả nước về cài đặt, kích hoạt định danh điện tử.

Công an huyện Cẩm Xuyên cũng chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ…, đến từng khu dân cư, trường học tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ngoài việc tổ chức cài đặt định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, nhà văn hóa thôn, công an các xã còn thành lập tổ công tác đến tận nhà để cài đặt cho người dân.

Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử là giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phát huy tinh thần xung kích của đoàn, hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp điều động đoàn viên, hội viên từ các cơ sở đoàn, hội trực thuộc phối hợp triển khai việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Từ ngày 27/5 đến 18/6, với tổng số 432 lượt đoàn viên, hội viên chia thành 4 tổ công tác, đều đặn vào các ngày cuối tuần được tăng cường thực hiện nhiệm vụ này tại 4 địa bàn: Hương Khê, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc.

Công an Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt định danh điện tử trước ngày 20/6.

Thượng tá Trần Thu Hiền – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu cài đặt định danh điện tử trước ngày 20/6, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác lưu động để hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VneID) vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật.

Đơn vị cũng tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc ban hành các văn bản huy động đoàn thanh niên, hội phụ nữ tăng cường phối hợp lực lượng công an cơ sở trong công tác điều tra cơ bản để thực hiện cài đặt định danh điện tử một cách hiệu quả nhất.

Với phương châm “Làm hết việc, không hết giờ”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an ở cơ sở, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Tính đến sáng 11/6, Công an tỉnh đã cấp 775.202/859.268 hồ sơ định danh điện tử. Qua đó, hiện đã kích hoạt được 693.190 hồ sơ, đạt tỷ lệ 80,67%.

Lực lượng công an và chính quyền huyện Nghi Xuân hỗ trợ người dân tới thực hiện định danh điện tử.

Cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và với tinh thần quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, việc thực hiện cài đặt định danh điện tử cho người dân ở Hà Tĩnh đã và đang được triển khai quyết liệt.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân. Việc tạo lập tài khoản định danh điện tử được xem là giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp tổ chức, cá nhân không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để giải quyết.

Nhung Đức