Công an Hà Tĩnh triển khai nhân rộng mô hình cải cách hành chính công an cấp xã

Việc triển khai, nhân rộng mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” trên địa bàn Hà Tĩnh hướng tới việc phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn tại lễ ra mắt mô hình điểm “Cải cách hành chính công an cấp xã”.

Ngày 16/9/2022, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Cải cách hành chính công an cấp xã” tại trụ sở Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà), ngay sau lễ ra mắt mô hình đã cho thấy những ưu điểm khi tổ chức tiếp, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân với phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ, có nơi giao dịch thuận tiện cho người dân.

Hệ thống máy móc được đầu tư bài bản, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc góp phần đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính. Tất cả các nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an xã đều được niêm yết công khai để nhân dân tìm hiểu, theo dõi và thuận lợi khi thực hiện.

Công an xã Lưu Vĩnh Sơn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính về cư trú....

“Với việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong giải quyết các giao dịch hành chính tại trụ sở công an xã đã giúp bà con nhân dân chúng tôi thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện so với trước đây, đồng thời tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của người dân” - ông Trần Hữu Quế, người dân trên địa bàn thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Để chuẩn bị cho việc hoàn tất, ra mắt mô hình đầu tiên của Công an Hà Tĩnh về “Cải cách hành chính công an cấp xã”, chúng tôi đã có một quá trình dài, dày công xây dựng, đảm bảo các tiêu chí theo quy định gồm: xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015; niêm yết công khai thủ tục hành chính, niêm yết địa chỉ, nội dung tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại trụ sở và đăng tải, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các trang Zalo, Fanpage…

Nhờ đó, bước đầu công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã có nhiều chuyển biến cực kỳ rõ nét (Công an xã Lưu Vĩnh Sơn là đơn vị dẫn đầu trong số 22 xã, thị trấn của huyện Thạch Hà về công tác giải quyết thủ tục hành chính - PV). Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 lại nay, đơn vị đã thực hiện 812 thủ tục giao dịch hành chính trên các lĩnh vực, tổ chức đăng ký mới đối với 80 xe máy, 45 xe máy điện, cấp lại 15 xe máy; giải quyết hơn 2.000 hồ sơ CCCD. Trong thực hiện giao dịch đảm bảo luồng trực tuyến dịch vụ công trên 50% hồ sơ trong giai đoạn đầu…".

... và thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Được biết, với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung quyết liệt, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã trong công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dụng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đơn vị. Trong đó, xác định, việc triển khai mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” sẽ nhằm góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội, Nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân. Đồng thời, tiếp tục thể hiện sự chính quy, hiện đại, tận tụy của lực lượng công an nhân dân.

Công an tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị quán triệt công tác xây dựng mô hình CCHC công an cấp xã (9/2022).

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Việc triển khai mô hình cải cách hành chính công an cấp xã hướng tới việc phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT.

Hiện tại, công an tỉnh đã xây dựng lộ trình để nhân rộng mô hình này tại tất cả công an xã trên địa bàn. Trong đó, sẽ chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có bộ tiêu chí, thang điểm xây dựng mô hình cụ thể để chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện mô hình gắn với từng đơn vị trong công an tỉnh”.

Mai Hoàng - Nga Nguyễn