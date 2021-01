Công an Nghi Xuân khám phá 41 vụ, 86 đối tượng phạm pháp hình sự

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, năm 2020, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã điều tra khám phá 41 vụ/86 đối tượng phạm pháp hình sự.

Sáng nay (8/1),Công an huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đại hội Đảng các cấp, việc triển khai các dự án để kịp thời tham mưu, giải quyết, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ và hình thành những điểm nóng.

Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Đăng Hải trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” lập danh sách quản lý chặt chẽ 680 công dân trở về nước từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác; 2.224 công dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương.

Phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19; phát hiện 1 cơ sở kinh doanh, 85 trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phạt tiền 41,5 triệu đồng.

Về đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, năm 2020, Công an huyện Nghi Xuân đã thực hiện 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đã điều tra, khám phá 41 vụ/86 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trên 400 triệu đồng; vận động truy bắt 4 đối tượng truy nã.

Phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 183 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 163,363 gam methamphetamine, 703,8 gam heroin.

Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Nghi Xuân Trần Thanh Thái: Lực lượng công an các xã, thị trấn cần nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong năm, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản 2.008 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 1.460 triệu đồng.

Công an huyện đã điều động 87 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hoài Sơn: Thời gian tới, Công an huyện Nghi Xuân cần chủ động thực hiện có hiệu quả các cuộc tiến công truy quét các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo ANTT cho người dân đón tết, vui xuân đầm ấm, bình yên.

Công an Nghi Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai.

Năm 2021, Công an huyện Nghi Xuân phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 0,5% so với năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, điều tra khám phá các vụ án nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%...

Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Phan Tấn Linh: Công an huyện Nghi Xuân cần tiếp tục chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ghi nhận những thành tích của đơn vị trong năm 2020, Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân được công nhận là “Đơn vị quyết thắng"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể 22 cá nhân; Chủ tịch huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể, 38 cá nhân.

Tại hội nghị, có 3 tập thể...

... và 6 cá nhân đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Hoài Nam