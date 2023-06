Đại úy công an tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác

Không ngừng trau dồi, học hỏi, rèn luyện, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là gương mặt tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986) sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống hiếu học Việt Tiến (Thạch Hà). Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng Anh thực hiện nghĩa vụ công an, đóng quân tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng Đội tổng hợp (Công an huyện Thạch Hà).

Suốt 2 năm nghĩa vụ, Hoàng Anh không ngừng phấn đấu, rèn luyện với mong muốn sẽ có ngày chính thức đứng vào hàng ngũ công an. Năm 2008, giấc mơ của Hoàng Anh đã trở thành hiện thực khi anh dự thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP Hồ Chí Minh.

Sau 5 năm miệt mài học tập và rèn luyện, Hoàng Anh tốt nghiệp ra trường và được phân công công tác tại Công an huyện Thạch Hà. Đến tháng 12/2013, anh “bén duyên” với công tác tham mưu và gắn bó với Đội Tổng hợp từ đó đến nay.

Đại úy Hoàng Anh cùng các đồng đội kiểm tra điều lệnh CAND.

“Công tác tham mưu là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi người làm chuyên môn phải nắm vững lý luận và vận dụng nhuần nhuyễn trong thực tiễn để đưa ra những ý kiến khoa học, chính xác. Bởi vậy, bản thân tôi không ngừng học tập và trải nghiệm thực tế, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, rèn dũa khả năng để thực sự làm chủ công việc được giao”, Đại úy Hoàng Anh chia sẻ.

Năm 2018, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm chức danh Đội trưởng Đội Tổng hợp. Đến nay, anh đã tích lũy 10 năm công tác tại Đội Tổng hợp, trong đó, 8 năm giữ vai trò bí thư chi bộ.

Là một cán bộ trẻ, anh luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đi trước, thường xuyên trao đổi với đồng đội, đồng thời nghiên cứu, tìm tòi phương pháp mới, cách làm hiệu quả để đáp ứng tốt mọi mặt yêu cầu công tác đặt ra.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh không ngừng rèn luyện, học hỏi trau dồi công tác chuyên môn.

Trong quá trình công tác và đặc biệt là trong 7 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2015, với vai trò là Bí thư Chi bộ Tổng hợp, phụ trách tổ giúp việc cho Đảng ủy, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh đã tích cực tham mưu để Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện Thạch Hà quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng chi bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ.

Bản thân anh cũng luôn tu dưỡng, nghiên cứu, thấm nhuần những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc ghi sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Luôn phát huy tinh thần xung kích, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Việc học tập và làm theo gương Bác dường như đã thấm nhuần trong suy nghĩ, hành động, trong mọi mặt công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày của người chỉ huy cấp đội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực để truyền nhiệt huyết cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh nhận bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh vào năm 2019 về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Với những nỗ lực và cống hiến của mình, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh xứng đáng là “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của Công an huyện Thạch Hà. Anh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; được BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thực hiện công tác chuyên môn, các phong trào thi đua, công tác điều lệnh Công an nhân dân.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh đã được Giám đốc Công an tỉnh lựa chọn gương điển hình tiêu biểu vinh danh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 và tặng danh hiệu “Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu”. Đồng chí đã có 8 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (từ năm 2015 đến năm 2022).

Ngoài ra, Đại uý Hoàng Anh được Công an huyện, Huyện ủy Thạch Hà chọn là mô hình về “Xây dựng người đứng đầu mẫu mực, năng động, sáng tạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị” và được Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Huyện ủy Thạch Hà vinh danh, biểu dương là gương điển hình tiêu biểu tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bề dày thành tích cùng sự tín nhiệm của Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dành cho Đại úy Nguyễn Hoàng Anh đã minh chứng, anh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nói riêng và trong phong trào thi đua của Công an huyện Thạch Hà nói chung. Đơn vị xác định, đồng chí Hoàng Anh là điển hình để nhân rộng trong toàn đơn vị. Thượng tá Trần Xuân Giang Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà

Dương - Lương