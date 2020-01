Điều động thêm 11 đồng chí về xã, Vũ Quang phủ kín công an chính quy 100% địa bàn

Công an Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa công bố quyết định điều động 11 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang và Ân Phú. Đến nay, 100% xã, thị trấn ở huyện miền núi này đã phủ kín công an chính quy.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang và lãnh đạo Công an huyện tặng hoa chúc mừng các trưởng công an xã mới được điều động, bổ nhiệm

Theo đó, Thượng úy Trần Trung Kiên – Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp; Trung úy Đinh Ngọc Quý – Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Thiếu úy Lê Đức Thắng – Cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Vũ Quang) lần lượt đảm nhận các chức vụ trưởng, phó và công an viên thường trực Công an xã Đức Liên.

Trao quyết định điều động công an chính quy về xã Ân Phú, Đức Giang

Thượng úy Hồ Anh Tuấn – Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp; Trung úy Trần Bá Đồng - Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thượng sỹ Nguyễn Văn Long - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy lần lượt đảm nhận các chức vụ trưởng, phó và công an viên Công an xã Đức Hương.

Trao quyết định điều động đảm nhiệm các chức danh công an ở Đức Hương, Đức Liên

Thượng úy Phạm Văn Tùng - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự; Trung úy Bùi Viết Tài - Cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thiếu úy Nguyễn Trung Hiếu – Cán bộ đội An ninh lần lượt đảm nhận các chức vụ trưởng, phó và công an viên Công an xã Đức Giang.

Thượng úy Nguyễn Đình Hảo – Cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng úy Nguyễn Đức Chiến – Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp lần lượt đảm nhận các chức vụ trưởng, phó Công an xã Ân Phú.

Với đợt điều động này, Vũ Quang trở thành huyện thứ 3 trong toàn tỉnh hoàn thành việc điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an ở xã.

Tiến Phúc