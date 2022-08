Gay cấn màn diễn tập phòng chống gây rối an ninh trật tự ở Hương Sơn

Trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, trưa 3/8, huyện Hương Sơn tổ chức nội dung diễn tập phương án thực binh A2 - phòng chống gây rối an ninh trật tự. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Hương Sơn và hơn 400 người thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn và người dân trên địa bàn.