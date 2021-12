Hà Tĩnh bàn giao trụ sở công an các bản giáp biên giới Việt - Lào

Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Công an Hà Tĩnh sẽ bàn giao 7 trụ sở làm việc cho công an bản giáp biên giới thuộc tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ bàn giao trụ sở làm việc Công an bản Na Thon, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (Trong ảnh: Thay mặt lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh bàn giao trụ sở làm việc Công an bản Na Thon, huyện Khăm Cợt cho Đại tá Khăm Pheng Năm Pha Văn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay).

Đây là công trình do Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ Công an tỉnh Bôlykhămxay, nước bạn Lào, theo chủ trương của Bộ Công an Việt Nam.

Trụ sở làm việc của Công an bản Na Thon là công trình nhà cấp IV, 1 tầng, có diện tích 67 m2, gồm 1 phòng làm việc, 1 phòng ở, 1 phòng ăn và 1 phòng vệ sinh; trang bị 2 giường tầng bằng sắt, 1 tủ sắt và 1 bộ bàn ghế làm việc, hệ thống điện, nước đầy đủ.

Việc hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Công an nước bạn Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam là một trong những nội dung trong Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Để góp phần triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo công an các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam – Lào rà soát, khảo sát và triển khai hoạt động hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam. Đợt này, Công an Hà Tĩnh sẽ bàn giao 7 trụ sở làm việc cho công an bản giáp biên giới Hà Tĩnh thuộc tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.

Sỹ Quý