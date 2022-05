Hà Tĩnh: Công an huyện được phép cấp biển số xe ô tô từ ngày 21/5

31 công an cấp xã thực hiện đăng ký xe: - Huyện Nghi Xuân 2 xã, gồm: Cương Gián, Cổ Đạm; - Huyện Lộc Hà 4 xã gồm: Thạch Kim, Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc. - Huyện Can Lộc 4 xã, gồm: Tùng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, Thuần Thiện. - Huyện Đức Thọ 4 xã, gồm: Thanh Bình Thịnh, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy. - Huyện Thạch Hà 5 xã, gồm: Việt Tiến, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương. - Huyện Cẩm Xuyên 6 xã, gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan. - Huyện Kỳ Anh 5 xã gồm: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Lâm Hợp. - Thị xã Kỳ Anh: phường Kỳ Thịnh.