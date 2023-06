Hà Tĩnh khen thưởng 35 tập thể, cá nhân trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Hội nghị đã phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 9/6, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo 13 huyện, thị, thành phố và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) đối với 1.445 công dân (Quân đội: 1.200 công dân; Công an: 245 công dân), hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển quân. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân được thực hiện khung thâm nhập “3 gặp, 4 biết” để tổ chức tuyển chọn, phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có lượng dự phòng hợp lý; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt tặng quà “Ngày hội tòng quân” cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, chặt chẽ, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ tỉnh nhà...

Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023..

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý chặt chẽ công dân đủ điều kiện nhập ngũ; đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội như: thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho công dân nhập ngũ và gia đình; huy động từ nguồn kinh phí địa phương và kinh phí xã hội hóa, các địa phương đã tặng quà cho công dân nhập ngũ bình quân 8.000.000 đồng/1 công dân.

Hội nghị đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm, những thực trạng và biện pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các địa phương, cơ sở.

Thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác tuyển quân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và nhân dân về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phân loại, xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. Thực hiện chu đáo các hoạt động giao lưu, gặp mặt, động viên, tổ chức “Ngày hội tòng quân" mừng thanh niên lên đường nhập ngũ ở cơ sở.

Tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm trang trọng, chặt chẽ, chu đáo; phối hợp với các trường cao đẳng nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tư vấn, hướng nghiệp hỗ trợ tạo việc làm, tuyển dụng lao động tại địa phương, ổn định cuộc sống gia đình, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo và quản lý chặt chẽ đảng viên sau xuất ngũ tại địa phương, cơ sở.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 và những năm tiếp theo bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân và Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Tin liên quan: Hà Tĩnh tuyển, gọi 1.445 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an Theo kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, chỉ tiêu nhập ngũ các đơn vị quân đội là 1.200 công dân, các đơn vị công an nhân dân là 245 công dân.

Dương Hoàng – Trọng Sơn