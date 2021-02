Hà Tĩnh quyết tâm giao đủ quân, đảm bảo chất lượng và tuân thủ phòng, chống dịch

Đến ngày 18/2, công tác tuyển quân nhập ngũ năm 2021 tại các địa phương ở Hà Tĩnh đã hoàn tất với quyết tâm: giao đủ chỉ tiêu 1.200 quân, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Nhanh, gọn, ý nghĩa và đề cao phòng, chống dịch

Đó là những nội dung cơ bản mà các địa phương, cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh tập trung thực hiện trong công tác tuyển quân năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Huyện Lộc Hà trang trọng tổ chức ký kết hợp động giao nhận quân giữa các đơn vị, địa phương (Ảnh tư liệu).

Trung tá Phùng Văn Hồng - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết: “Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở tăng cường công tác quản lý thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ không ra khỏi địa phương, đến các vùng dịch, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch giao, nhận quân nhanh, gọn, tiết kiệm… và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch”.

Được biết, hiện 86/86 công dân nhập ngũ của huyện Lộc Hà đã nhận lệnh nhập ngũ đúng kế hoạch, đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. “Tất cả đều phấn khởi, an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác động viên, tặng quà… tại địa phương dù tổ chức ngắn gọn, hạn chế tối đa thành phần, số người tham gia nhưng vẫn đầy ý nghĩa…” - tân binh Nguyễn Văn Bình ở xã Hồng Lộc cho biết.

Các bước khám tuyển đều được các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành chặt chẽ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, 147 công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 của huyện Can Lộc đang sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Theo Thượng tá Trần Quang Đạt - Chính trị viên Ban CHQS huyện Can Lộc, tất cả các hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương đều không tổ chức liên hoan, văn nghệ… Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn chỉ gặp mặt, tặng quà, giao nhiệm vụ nhằm hạn chế số người tiếp xúc.

Nét mới trong công tác tuyển quân của huyện Can Lộc năm nay là giao lệnh tập trung tại huyện thay vì tại xã, thị trấn như những năm trước. Điều này thể hiện sự trang trọng, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Chất lượng tăng; giao, nhận quân không quá 20 phút

Theo Trung tá Phan Phúc Trường - Phó Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh, năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.200 công dân nhập ngũ (tăng 50 người so với năm 2020 và 100 người so với năm 2019). Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên không chỉ đủ chỉ tiêu mà chất lượng đều tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).

Sáng 7/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Can Lộc đã tổ chức lễ giao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ CAND cho các thanh niên đủ điều kiện.

Trung tá Hồ Minh Tiến - phụ trách công tác tuyển quân Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: “Để giãn cách, khoanh vùng, phòng chống dịch Covid-19, không để sót, lọt những trường hợp lây nhiễm vào các đơn vị trước, trong và sau lễ giao, nhận quân, Bộ CHQS tỉnh đã có công văn yêu cầu ban CHQS huyện, thị, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 9/CĐ-TM ngày 9/2/2021 của Bộ Tổng tham mưu; thường xuyên thông tin, hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị nhận quân tăng cường quản lý số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao; chuẩn bị đầy đủ nguồn dự phòng, giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; rà soát, nắm chắc tình hình của địa phương có dịch để báo cáo theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, tham mưu, chỉ đạo nhưng hạn chế thấp nhất các cuộc gặp gỡ, tập trung đông người; rút gọn thành phần trong đoàn công tác; tổ chức tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ ngắn gọn, ý nghĩa, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; không tổ chức học tập chính trị tập trung và hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; chương trình, thành phần, số lượng đại biểu…”.

Dự kiến lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 28/2. Việc giao nhận quân đều rút gọn; thời gian không quá 20 phút.

Trọng Tuệ