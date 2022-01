Hà Tĩnh thực hiện công tác quy tập mộ liệt sỹ tại Thủ đô Viêng Chăn vào đầu tháng 2

Sau khi cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại tỉnh Bôlykhămxay, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện công tác quy tập tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ngày 26/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đại tá Phết Băn Đít Peng Na Hi - Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa DCND Lào) đã có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnhvề công tác phối hợp trao đổi thông tin thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô năm 2021 - 2022 . Thượng tá Hoàng Anh Tú - Chỉ huy phó Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp, làm việc với đoàn.

Thượng tá Hoàng Anh Tú trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phết Băn Đít Peng Na Hi và Thượng tá Hoàng Anh Tú đã thông tin cho nhau về một số tình hình nổi bật trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Hà Tĩnh.

Để bảo đảm cho việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) mùa khô 2021 - 2022 về nước, theo kế hoạch vào đầu tháng 2/2022, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh sẽ di chuyển từ Bôlykhămxay lên Thủ đô Viêng Chăn làm nhiệm vụ đặc biệt.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn đã xác định, dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn khắc phục mọi khó khăn để cùng phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong mùa khô 2021 - 2022 đạt kết quả cao nhất.

Tính đến thời điểm này, Đội quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh đã cất bốc được 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại tỉnh Bôlykhămxay.

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn đã tặng quà chúc mừng năm mới tới Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Hoàng Anh Tú trao quà tặng của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tới LLVT Thủ đô Viêng Chăn.

Trao quà tặng của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tới LLVT Thủ đô Viêng Chăn, Thượng tá Hoàng Anh Tú - Chỉ huy phó Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mong muốn sau khi Đội Quy tập mộ liệt sỹ lên đường làm nhiệm vụ tại Thủ đô Viêng Chăn vào đầu tháng 2/2022 sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, LLVT Thủ đô Viêng Chăn, Nhân dân các bộ tộc Lào để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021 - 2022.

Dương Hoàng