Lực lượng cảnh sát chủ động phòng, chống “bà hỏa” dịp cuối năm

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giúp người dân, cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác với “bà hỏa”.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Cục 07, Bộ Công an) tiến hành kiểm tra đột xuất tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Một ngày trung tuần tháng 12, đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Cục 07, Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, tất cả cán bộ, chiến sỹ đã được kiểm tra về chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; quy trình đánh kẻng, xuất xe ra khỏi đơn vị; trang thiết bị cá nhân; cách vận hành và sử dụng phương tiện trên xe; giả định tình huống xử lý khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; các bài rèn luyện thể lực...

Các cán bộ, chiến sỹ nắm vững đầy đủ kỹ năng, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Phó Trưởng phòng Cứu nạn cứu hộ (Cục 07, Bộ Công an) đánh giá: “Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã duy trì thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; các cán bộ, chiến sỹ luôn duy trì huấn luyện định kỳ, nắm vững kỹ năng, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; linh hoạt trong chỉ huy, điều hành và ứng cứu trong các tình huống. Việc chủ động về nhân lực, phương tiện góp phần hoàn thành tốt công tác PCCC&CNCH, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra”.

Không chỉ chuẩn bị các yếu tố “tại chỗ”, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) còn bám sát các kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh để triển khai thực hiện sớm, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) bám sát các kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão.

Đầu tháng 12/2022, Trung tá Trần Viết Hòa - Đội trưởng Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ trung tâm dẫn đầu tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất tại Khách sạn Melia Vinpearl Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Trung tá Hòa cho biết: “Dịp cuối năm luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do lượng hàng hóa tăng đột biến để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, lượng điện tiêu thụ để sản xuất hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh tăng lên. Trong khi đó, tòa nhà 37 tầng là tổ hợp hoạt động kinh doanh các dịch vụ như: khách sạn, nhà hàng, tiệc cưới, siêu thị, ngân hàng.... cần được kiểm soát chặt chẽ về công tác PCCC. Chúng tôi nhận thấy, công tác PCCC&CNCH tại đây đã được triển khai chu đáo: hệ thống phương tiện, thiết bị PCCC được trang bị hiện đại, đầy đủ, bảo dưỡng định kỳ; cán bộ, công nhân viên và tổ chức đều được thực tập phương án PCCC&CNCH đúng quy định”.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke tại TP Hà Tĩnh.

Ngoài các đơn vị sản xuất, kinh doanh, công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh karaoke dịp cuối năm được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra các cơ sở karaoke. Theo đánh giá, các cơ sở đã chú trọng công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã lập biên bản vi phạm đối với những tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn về PCCC; đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh nhanh chóng khắc phục, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC.

Vụ cháy xảy ra ở nhà và xưởng sản xuất, kinh doanh của gia đình ông Bùi Văn Hội (thôn Tiến Giang, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) khiến hàng hóa, nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Năm 2022, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 71 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy lớn (chiếm 3,12%), 1 vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng làm 1 người chết (chiếm 1,56%), 1 người bị thương nhẹ, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 5 tỷ đồng và 4 ha rừng bị cháy. So với năm 2021, số vụ cháy, nổ tăng 8 vụ (71/63, tăng 12,7%), thiệt hại về tài sản tăng 3,75 tỷ đồng.

Các vụ hỏa hoạn xảy ra chủ yếu ở địa phương đông dân, có hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động như: TP Hà Tĩnh (13 vụ), Thạch Hà (12 vụ), Hương Sơn (11 vụ), Can Lộc (5 vụ), huyện Kỳ Anh (5 vụ), Nghi Xuân (5 vụ)... 69/71 vụ đã được điều tra, làm rõ, nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện (45 vụ), sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn lửa (14 vụ).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 26/2/2022 tại đường Đồng Quế (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong.

Để bảo đảm an toàn và giảm nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như: khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ sở trọng điểm.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiện toàn lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành; bố trí lực lượng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho địa bàn, cơ sở.

Thượng tá Võ Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh).

Thượng tá Võ Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: “Nhằm tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ dịp cuối năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương cũng tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC cho cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động, tiểu thương. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, xử lý, kịp thời khắc phục những thiếu sót, vi phạm an toàn PCCC&CNCH".

Cùng với sự chủ động, sẵn sàng cơ động của lực lượng cảnh sát PCCC, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác PCCC theo phương châm “phòng hơn chống” để mọi người, mọi nhà đón năm mới bình yên, an toàn.

Tin liên quan: Kĩ năng phòng tránh cháy nổ ở quán karaoke Khi xảy ra cháy phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn và hô hoán cho mọi người xung quanh biết, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy. Đồng thời, sử dụng phương tiện sẵn có để dập tắt đám cháy và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy...

Công an Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt app “Báo cháy 114” Công an Hà Tĩnh đang tích cực vận động, hướng dẫn người dân cài đặt app “Báo cháy 114” và truy cập vào tài khoản zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH".

Thùy Dương