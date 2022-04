Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh bảo dưỡng tốt vũ khí, trang thiết bị phục vụ huấn luyện

Các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí, trang thiết bị quân sự để phụ vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho toàn lực lượng.

Nhân viên, thợ kỹ thuật ở Đại đội thiết giáp BTR - 152 sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện chiến đấu.

Những ngày này, cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật ở Đại đội thiết giáp BTR-152 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đang miệt mài kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các xe thiết giáp theo định kỳ. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng những người lính ở đây đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm chút từng bộ phận, bảo dưỡng kỹ từng chi tiết từ đơn giản đến phức tạp.

Theo định kỳ, tất cả mọi chi tiết từ thân vỏ, khung, sườn… đến hệ thống điện, máy, gầm, lái... đều được xới xáo, kiểm tra cẩn thận. Nhờ vậy, đội xe chiến đấu luôn sạch sẽ, đồng bộ, không bị hỏng hóc, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ngoài xe thiết giáp BTR-152 thì các loại vũ khí chiến đấu khác cũng được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

Thượng úy Nguyễn Lâm Thành - thợ sửa chữa của Đại đội Thiết giáp BTR-152 chia sẻ: “Do phương tiện đã qua thời gian sử dụng lâu năm nên có nhiều chi tiết, bộ phận hư hỏng, hoặc lỗi thời nên phải thường xuyên duy tu, sửa chữa, thay thế.

Vì vậy, đội ngũ lính kỹ thuật chúng tôi luôn phải nỗ lực rèn luyện tay nghề, duy trì nghiêm việc huấn luyện chuyên môn, nêu cao vai trò trách nhiệm… để xe được đảm bảo an toàn kỹ thuật, nâng cao khả năng chiến đấu”.

Đại tá Lê hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (đứng giữa, hàng trước) kiểm tra công tác bảo quản, sữa chữa xe thiết giáp BTR-152

Thiếu tá Nguyễn Trung Kỳ - Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp BTR-152 cho biết thêm: “Đại đội chúng tôi được biên chế 7 xe thiết giáp BTR-152. Nhờ được chăm sóc, bảo quản, bảo vệ thường xuyên, cẩn thận nên tất cả luôn trong tình trạng đảm bảo an toàn kỹ thuật, trong trạng thái SSCĐ cao, bảo quản ở nơi an toàn.

Đặc biệt, những năm gần đây, đội hình xe của đơn vị đã tham gia tích cực nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễn tập, bắn đạn thật… một cách hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Mới đây nhất, chúng tôi đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022 của Quân khu 4”.

Đội hình xe thiết giáp BTR-152 của Hà Tĩnh tham gia phần thi thực hành cơ động vượt chướng ngại vật đường hẹp hạn chế trong Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022 của Quân khu 4 (ảnh tư liệu).

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ ở Kho K19, thuộc Phòng Kỹ Thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã tập trung cao cho việc tiếp nhận, quản lý, bảo vệ một lượng lớn vũ khí, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập của LLVT cả tỉnh.

Mặc dù phải làm việc trong môi trường tiếp xúc với nhiều chủng loại vũ khí, thường xuyên phải xới xáo nhiều hộp đạn có trọng lượng từ 35 - 50 kg, yêu cầu về kỹ thuật và an toàn rất khắt khe… nhưng tất cả đều đã được cán bộ, chiến sỹ, nhân viên kỹ thuật ở đây hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt, tỷ mỹ, chuẩn xác, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhờ được bảo quản tốt, cất đặt cẩn thận nên các loại vũ khí ở Kho K19 trong trạng thái mới, an toàn, sẵn sàng đưa vào chiến đấu, huấn luyện.

Đại úy Trần Hậu Tuấn – Chính trị viên Kho K 19 cho biết: “Xác định công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, hiệu quả và tuyệt đối an toàn nên chúng tôi luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ, nhân viên kỹ thuật thực hiện nghiêm các quy định.

Mọi khâu, mọi công đoạn, từ tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản đến bảo dưỡng, sữa chữa, niêm cất… đều được thực hiện khoa học thực, nghiêm túc, cẩn trọng và chính xác. Qua đó, không những giúp các loại vũ khí, khí tài, đạn dược ở đây luôn được tốt, bền, an toàn mà còn góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chiến đấu cho LLVT toàn tỉnh”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, sắp xếp vũ khí tại Kho K19.

Không chỉ có 2 đơn vị trên mà tất cả các ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị bộ đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đều đã tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, bảo vệ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật để đảm bảo luôn đồng bộ, có chất lượng tốt nhất.

Trong các đơn vị bộ đội, từ chỉ huy đến mỗi cán bộ chiến sỹ, nhất là những người phụ trách kỹ thuật, bảo quản vũ khí đã phát huy tinh được thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp sáng tạo. Nhờ vậy, các kho, trạm vũ khí được đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt hiệu quả sử dụng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QS – QP địa phương trong tình hình mới.

Đoàn công tác của Quân Khu IV kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản vũ khí tại Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh (ảnh tư liệu).

Trung tá Lê Xuân Phú - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Để bảo đảm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật luôn được đồng bộ, chất lượng và an toàn, trong thời gian qua, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc các chỉ lệnh về công tác kỹ thuật và tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đặc biệt, chúng tôi đã tham mưu khai thác các nguồn kinh phí, vật tư của các cấp gắn với việc tích cực hưởng ứng Cuộc vận động về “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng để công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ vũ khí đạt kết quả tốt nhất".

Tiến Phúc - Đình Thanh