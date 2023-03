Nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng, chống tội phạm ma túy

Thời gian tới, lực lượng chức năng Hà Tĩnh sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy.

Chiều 16/3, tại huyện Vũ Quang, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Hà Tĩnh trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường móc nối với đối tượng bên ngoài vận chuyển ma túy vào nội địa rồi đưa đi địa bàn khác để tiêu thụ với số lượng lớn.

Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện có đường biên giới giáp với nước bạn Lào, các lực lượng chức năng, công an xã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường dây, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, thu giữ hàng chục kg ma túy.

Qua đấu tranh các chuyên án, vụ án ma túy cho thấy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày các tinh vi, phức tạp.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972, đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) vận chuyển 31 kg ma túy.

Để nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là người dân ở các xã vùng biên về tác hại và hậu quả do ma túy gây ra, thời gian tới, lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; các quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Đồng thời, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; trong đó chú trọng tuyên truyền thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng người lao động không có công ăn việc làm, các đối tượng thanh, thiếu niên thiếu nhận thức pháp luật, có lối sống đua đòi, có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuyên truyền vận động, kêu gọi đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự giác tránh xa ma túy, không trồng các cây có chất gây nghiện; không tham gia tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại ma túy.

Tự giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy, nhất là cung cấp thông tin, giúp đỡ lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy; tham gia các mô hình tự phòng, tự quản về ma túy, nhất là các mô hình liên quan đến hoạt động giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Văn Hùng – Anh Cường