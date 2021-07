Người đội trưởng bản lĩnh trên trận tuyến an ninh

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng - Đội trưởng Đội Chống phản động và chống khủng bố (Phòng An ninh đối nội, Công an Hà Tĩnh) luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tận tụy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Hương Sơn, trong một gia đình có 4 anh em trai nhưng có tới 3 người là sĩ quan công an và bộ đội biên phòng.

Ngay từ nhỏ, cậu học trò Nguyễn Đình Sáng luôn ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân để góp một phần công sức nhỏ bé của mình bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Với niềm đam mê đó, anh đã thực hiện được hoài bão của mình là đậu vào Học viện An ninh nhân dân.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, anh về nhận công tác tại Công an huyện Hương Khê, đây cũng chính là thời gian giúp Nguyễn Đình Sáng trưởng thành hơn trong công việc.

“Từ tháng 2-10/2014, tình hình sáp nhập trường trên địa bàn một số xã ở Hương Khê xảy ra phức tạp kéo dài, hàng trăm phụ huynh, học sinh phản đối chủ trương sáp nhập. Sự việc căng thẳng đến đỉnh điểm khi người dân ngăn cản việc đến trường của con em.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, chúng tôi đã kịp thời tổ chức công tác nắm tình hình, khéo léo vận động người dân hiểu rõ chủ trương đúng đắn của việc sáp nhập trường; đồng thời ngăn chặn các hành vi không cho học sinh đến trường của một số người; tham mưu với lãnh đạo các cấp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đến tháng 10/2014, cơ bản tình hình ổn định, các em bước vào khai giảng năm học mới, các mâu thuẫn, khó khăn của người dân được dần giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn với chủ trương sáp nhập trường” - Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng nhớ lại.

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng (thứ 2 từ phải sang) phối hợp với Công an xã Hương Bình xuống địa bàn trao đổi với người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Năm 2016, Nguyễn Đình Sáng được điều động về công tác tại Phòng An ninh đối nội. Với những thành tích đạt được, anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Chống phản động.

Hơn 10 năm công tác, Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng luôn mang hết tâm huyết và trí tuệ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, anh luôn biết dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thường xuyên bám nắm địa bàn, đến từng thôn, xóm gặp từng người để nắm bắt tình hình và đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đó tham mưu kịp thời giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng như kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động, góp phần bảo đảm anh ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Thời gian gần đây, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng nhiều mặt đến tình hình an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là thời điểm chuẩn bị diễn ra đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triệt để lợi dụng không gian mạng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vụ việc nhạy cảm để tăng cường xuyên tạc, kích động, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin...

Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng đã tham mưu cho lãnh đạo phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trọng đại. Đồng thời, cùng anh em thường xuyên bám nắm địa bàn, nắm chắc và dự báo tình hình để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Trực tiếp chỉ đạo trinh sát tổ chức các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hàng chục đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn tỉnh, hoạt động đưa người xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt – Lào trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng còn tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, anh là thành viên của CLB Ngân hàng máu sống thanh niên Công an Hà Tĩnh.

Thiếu tá Nguyễn Thế Ngọc - Phó Trưởng phòng Phòng An ninh đối nội nhận xét: “Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng có phẩm chất, đạo đức trong sáng; lối sống trong sạch, giản dị, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng đội và Nhân dân nên được mọi người yêu mến. Đồng chí Sáng có tư duy mạch lạc, nhạy bén, sáng tạo, có năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát nhanh và đưa ra dự báo tốt. Đồng chí xứng đáng là một người đội trưởng gương mẫu để đồng đội học tập và noi theo, là niềm tự hào của Phòng An ninh đối nội Công an Hà Tĩnh”.

Những thành tích của Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng Năm 2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Năm 2018: Chiến sĩ thi đua cơ sở Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Thanh niên tiêu biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Hà Tĩnh Năm 2019: Chiến sĩ thi đua cơ sở Điển hình giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng CAND” năm 2019 Năm 2020: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND Gương điển hình tiên tiến Bộ Công an giai đoạn 2015-2020.

Tin liên quan: Vừa đánh án ma túy giỏi, vừa làm công tác đoàn hay Đó là nhận xét chung của đồng đội, của các bạn trẻ Công an Hà Tĩnh về Trung úy Phan Xuân Hải - Cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh).

Gặp người “đứng mũi chịu sào” ở Trạm Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương Gắn bó với địa bàn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng..., Thiếu tá Lê Hoài Nam - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) được xem là người “đứng mũi chịu sào” trong việc góp phần giữ gìn sự bình yên khu vực cửa khẩu.

Trên cương vị là Trưởng ban Tổ chức (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), 5 năm liền, Trung tá Đào Xuân Hùng được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Với trách nhiệm là tổ trưởng đảng viên 76, anh luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Hồng Nhung – Sỹ Quý