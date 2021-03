Những người “ở cùng dân” vùng Đèo Ngang, Hà Tĩnh

Chốt giữ nơi cửa biển cực Nam nhiều khó khăn của Hà Tĩnh, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đèo Ngang luôn gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đèo Ngang giúp Nhân dân Kỳ Nam xây dựng NTM. Ảnh chụp tháng 5/2020.

Thượng tá Nguyễn Thúc Yên là người đã “chinh chiến” ở rất nhiều địa bàn trong và ngoài nước. Kinh nghiệm “dân vận khéo” được anh phát huy khi về làm quản lý đồn biên phòng ở vùng đất đầu sóng ngọn gió.

Anh chia sẻ: “Đồn biên phòng Đèo Ngang hiện quản lý gần 30 km đường biên giới biển và phần lớn khu vực rộng lớn trên bờ với 80 dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng thuộc các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam, phường Kỳ Phương. Bên cạnh việc tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quản lý, đấu tranh với nạn đánh bắt bằng giã cào của ngư dân, CBCS của đồn phải tham gia vận động dân di dời tái định cư, GPMB, nhường đất cho các dự án phát triển kinh tế.

Công việc khó khăn, phức tạp, liên quan đến những vấn đề nhạy cảm buộc CBCS ở đây phải đi sâu đi sát, “ba cùng” với dân. CBCS Đồn gần như ngày nào cũng đi tuần tra và ở trong dân, 6 người thường xuyên ở lại “cắm chốt” trong nhà dân. Gần dân nên chúng tôi hiểu hết tâm tư tình cảm cũng như những diễn biến cuộc sống người dân”.

Người dân thôn 2, thôn 3 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi đến nay vẫn chưa thể quên được hình ảnh những người lính của Đồn biên phòng Đèo Ngang mặc nắng cháy da, mồ hôi nhễ nhại vẫn hết lòng giúp dân di dời nhà cửa, đồ dùng đến khu tái định cư.

Giúp ngư dân các xã vùng biển di dời tàu thuyền tránh trú bão lụt.

52 hộ dân thôn Minh Đức, xã Kỳ Nam đến nay vẫn còn ghi nhớ hình ảnh những người lính quân hàm xanh đã băng mình trong gió bão di dời người dân đến nơi an toàn, cung cấp chăn ấm, lương thực, thực phẩm cho dân.

Năm 2020, CBCS Đồn đã tuyên truyền vận động và giúp đỡ nhân dân phòng chống các cơn bão lũ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn, di chuyển tàu thuyền đến nơi tránh trú với 110 lượt CBCS và 28 ngày tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Chia sẻ khó khăn cùng bà con trong những ngày lũ lụt.

Màu áo xanh của các anh cũng trở nên gần gũi thân thương với người dân Kỳ Nam trong những ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận đỡ đầu xã Kỳ Nam xây dựng NTM và giao CBCS Đồn trực tiếp giúp dân. Lại những ngày nắng, ngày mưa cùng dân phá dỡ hàng rào, phát quang bờ bụi, san lấp đất đá, trộn vữa, làm mương thoát nước, trồng cây... Việc gì cũng có bàn tay của các anh.

Năm 2020, các anh đã đóng góp 940 ngày công làm 150 m đường bê tông tại thôn Minh Đức, xây mới 310 m mương bê tông thoát nước và 240 nắp cống thoát nước, xóa bỏ cải tạo 15 vườn tạp, xây dựng vườn mẫu tại thôn Minh Đức và Tân Thành, xây mới 1.100 bồn hoa, cây cảnh dọc các tuyền đường liên thôn Minh Đức, Tân Thành, Quý Huệ...

CBCS Đồn còn kêu gọi tặng trang thiết bị cho các trường học trị giá 100 triệu đồng, phối hợp vận động xây 15 nhà ở cho hộ nghèo trị giá 450 triệu đồng. Cuối năm 2020, xã Kỳ Nam đã về đích NTM.

Năm 2020, CBCS Đồn Biên phòng Đèo Ngang đóng góp 940 ngày công làm 150 m đường bê tông tại thôn Minh Đức (xã Kỳ Nam). Ảnh: tư liệu.

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, toàn Đảng toàn quân, toàn dân đang căng mình phòng chống đại dịch Covid 19. “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, các anh đã tổ chức tuyền tuyền gần 50 buổi cho gần 2.000 người người dân về sự nguy hiểm của đại dịch, cách thức phòng chống, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, CBCS của đồn còn tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền gần 10 triệu đồng.

Để dân quý, dân tin, các anh thường xuyên ở cùng dân, về với dân. Việc gì của dân cũng có “các chú biên phòng” giúp đỡ, quan tâm, từ việc lễ tết, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể đến tham gia phòng chống cháy rừng, làm sạch biển, kêu gọi khám, cấp thuốc miễn phí cho dân cho đến việc ma chay, cưới hỏi...

Lính biên phòng Đèo Ngang từ lâu đã là “người thân” của dân. “Dân yêu dân quý nên có lễ tết, công chuyện gì của gia đình cũng mời. Anh em chúng tôi phải đến, vì đó là sự tôn trọng dân và đó cũng là dân vận” - Thiếu tá Trần Đình Sơn, Chính trị viên của đồn chia sẻ.

Lính biên phòng Đèo Ngang từ lâu đã là “người thân” của dân. Ảnh: CBCS Đồn Biên phòng gắn bó với người dân xã Kỳ Nam tại cuộc ra quân giúp địa phương xây dựng NTM năm 2020, ảnh Thế Mạnh

Những ngày đầu năm 2021, bên cạnh việc tuần tra, giữ yên vùng biên giới biển, CBCS Đồn biên phòng Đèo Ngang còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng: Cùng với cấp ủy chính quyền Thị xã Kỳ Anh vận động nhân dân di dời 82 hộ dân của xã Kỳ Lợi về nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Biết trước công việc sẽ khó khăn phức tạp nhưng các anh luôn sẵn sàng sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, sẻ chia buồn vui, động viên Nhân dân chuyển về vùng tái đinh cư. Màu áo lính biên phòng nơi cửa biển cực Nam của Hà Tĩnh tiếp tục là niềm tin và điểm tựa của người dân.

Minh Huệ