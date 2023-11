Phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thượng úy Trần Trung Hiếu

Sáng 16/11, Công an Hà Tĩnh tổ chức “Lễ phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng” trong toàn lực lượng. Tham dự lễ phát động có Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố, thị xã. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu công an các đơn vị, địa phương.