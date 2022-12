Phát huy truyền thống, xây dựng LLVT Hà Tĩnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2022), P.V Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về LLVT Hà Tĩnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ trên sa bàn trong diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp.

P.V: Thưa đồng chí, LLVT Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống cách mạng của quân đội và quê hương để thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương trong tình hình mới như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự cưu mang, đùm bọc, chở che của Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh đã ngày đêm nỗ lực, phấn đấu, không quản ngại gian khổ, hy sinh để “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Toàn lực lượng đã và đang tiếp tục chung tay vun đắp thêm truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”, luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Từ cán bộ, chỉ huy đến chiến sỹ luôn đoàn kết một lòng, mang trong mình ý chí quyết chiến, quyết thắng, gắn bó tình quân - dân máu thịt, thủy chung với bạn bè quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng kiểm tra phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ QP-AN và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Cẩm Xuyên.

Kế thừa và tiếp nối truyền thống 78 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP kết hợp chặt chẽ với phát triển KT-XH.

Toàn lực lượng cũng đã tập trung chăm lo xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đưa LLVT địa phương vững mạnh về mọi mặt với năng lực chiến đấu cao, có khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Vũ khí, trang bị quân sự luôn được Kho K19 bảo quản, bảo dưỡng an toàn, đúng quy trình, quy định để phục vụ huấn luyện, diễn tập, chiến đấu của toàn lực lượng.

Trong năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Toàn lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo nên đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ được gắn liền với xây dựng lực lượng và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

LLVT Hà Tĩnh cũng đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tuyển giao quân, tập luyện trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh, diễn tập phòng chống cháy rừng huyện Can Lộc, diễn tập chiến đấu ở 51 xã, phường, thị trấn...

LLVT Hương Sơn diễn tập thực binh “Đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ”. (Ảnh T.L)

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngưng nghỉ, năm 2022, LLVT Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều thành tích, kết quả nổi bật như: đăng ký nguồn dự bị động viên, tổ chức bàn giao 1.200 công dân nhập ngũ và tổ chức khám tuyển 15.338 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023; tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó, gần 80% khá, giỏi;

Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng vững mạnh, rộng khắp với tỷ lệ dân quân tự vệ trong toàn tỉnh đạt 1,7% so với dân số; làm tốt công tác xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp và công tác hậu phương quân đội...

Các chiến sỹ tuần tra, canh gác bảo vệ sự bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương (TX Kỳ Anh).

P.V: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, LLVT tỉnh nhà sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, cụ thể là gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng: Dự báo năm 2023, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định nên LLVT Hà Tĩnh cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định 3 khâu đột phá là: chủ động, sáng tạo tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đạt kết quả tốt; tập trung phối hợp giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và đẩy mạnh tăng gia sản xuất tập trung; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

LLVT Hà Tĩnh luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho thương binh Bùi Đức Triêm ở TDP 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh)

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

LLVT cùng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP, củng cố tiềm lực KVPT gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng tổng hợp, tăng cường sức mạnh chiến đấu, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...

Lực lượng DQTV huyện Can Lộc tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng và cứu hộ, cứu nạn năm 2022. (Ảnh T.L)

Phát huy những kết quả đã đạt được, toàn lực lượng cũng sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ biên giới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Quán triệt và triển khai tốt nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị cho bộ đội.

Các đơn vị cũng sẽ tập trung duy trì tốt công tác xây dựng doanh trại, bảo quản vũ khí trang bị, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật... Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng của Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đang gấp rút chuẩn bị để làm tốt công tác tham mưu, xây dựng hệ thống văn kiện, quy hoạch thao trường diễn tập, xây dựng kế hoạch diễn tập và nội dung thực binh... để tổ chức điểm diễn tập KVPT cấp tỉnh năm 2023.

