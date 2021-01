Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chúc mừng Thượng tá Đinh Việt Dũng được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đồng chí mong muốn, trên cương vị công tác mới, Thượng tá Đinh Việt Dũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Thượng tá Đinh Việt Dũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục An ninh nội địa và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, Cục An ninh nội địa, Công an các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.