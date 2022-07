Ra mắt mô hình khu dân cư an toàn PCCC đầu tiên ở Nghi Xuân

Mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) sẽ chủ động phòng ngừa, góp phần giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) vừa ra mắt mô hình khu dân cư an toàn về PCCC tại tổ dân phố 1. Đây là mô hình khu dân cư an toàn PCCC đầu tiên trên địa bàn huyện với sự tham gia của 200 hộ dân trong tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Thị trấn Xuân An là địa bàn có dân số đông, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp hoạt động, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Bởi vậy, xây dựng mô hình khu dân cư an toàn PCCC là hết sức cần thiết.

Tại buổi ra mắt, các thành viên tham gia mô hình đã tiến hành diễn tập phương án PCCC. Tình huống giả định cháy xảy ra tại nhà văn hóa tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An) sau đó lan sang các khu vực khác, nguyên nhân cháy do chập điện. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng các phương tiện chữa cháy ban đầu nhưng lửa vẫn bao trùm toàn bộ khu nhà văn hóa. Khói, khí độc từ vụ cháy gây cản trở việc thoát nạn của người dân ra khỏi nhà văn hóa.

Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC dân phòng nhanh chóng báo động, gọi điện báo cháy, cắt điện khu vực cháy, đồng thời triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và xin chi viện lực lượng PCCC&CNCH, Công an tỉnh để kịp thời ứng phó...

Sau thời gian nỗ lực ứng cứu, vụ cháy đã được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC 07) - Công an tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC; công tác tuyên truyền và các chỉ tiêu xây dựng mô hình khu dân cư an toàn PCCC của thị trấn Xuân An. Từ đó, đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng mô hình an toàn PCCC trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức về PCCC cho cán bộ, Nhân dân và tự tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn sau khi có sự cố cháy nổ xẩy ra.

Mô hình khu dân cư an toàn về PCCC được triển khai với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của Luật PCCC; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình, đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình điểm về an toàn PCCC tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy; phát huy hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ” chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra; đồng thời phát huy vai trò quản lý Nhà nước về PCCC.

Hữu Trung