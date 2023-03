Sôi nổi giải chạy việt dã - vũ trang của Công an Hà Tĩnh

Sáng 25/3, Công an tỉnh tổ chức giải chạy việt dã - vũ trang và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Hơn 170 vận động viên tham gia giải chạy việt dã - vũ trang năm 2023.

Tham gia giải chạy việt dã - vũ trang năm 2023 có hơn 170 vận động viên đến từ các phòng trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Giải được tranh tài ở hai nội dung gồm: chạy cự ly 4 km vũ trang đối với nam và 2 km việt dã đối với nữ.

Tinh thần cố gắng thi đấu của các vận động viên đã góp phần làm nên thành công của giải.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, tinh thần cố gắng thi đấu của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, sau một buổi thi đấu sôi nổi, tích cực, khẩn trương, giải chạy đã diễn ra thành công và an toàn.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các cá nhân, đồng đội nam, đồng đội nữ các nhóm tuổi và giải toàn đoàn cho các tập thể.

Ban Tổ chức trao giải cá nhân nữ chạy việt dã nhóm tuổi 18-27.

Trong đó, giải nhất cá nhân nữ chạy việt dã nhóm tuổi 18-27 được trao cho đồng chí Bùi Thị Yến (Công an huyện Nghi Xuân); giải nhất cá nhân nữ chạy việt dã nhóm tuổi trên 28 được trao cho đồng chí Thái Thị Hường (Phòng Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp).

Giải nhất cá nhân nam chạy vũ trang nhóm tuổi 18-27 được trao cho đồng chí Trần Viết Phong (Công an huyện Đức Thọ); giải nhất cá nhân nam chạy vũ trang nhóm tuổi trên 28 được trao cho đồng chí Trần Văn Thuận (Phòng Cảnh sát cơ động).

Giải nhất đồng đội nữ nhóm tuổi 18-27 thuộc về Công an huyện Nghi Xuân; giải nhất đồng đội nữ nhóm tuổi trên 28 thuộc về Công an thị xã Hồng Lĩnh; Công an huyện Can Lộc giành giải nhất đồng đội nam nhóm tuổi 18-27; Phòng Cảnh sát cơ động giành giải nhất đồng đội nam nhóm tuổi trên 28.

Giải chạy việt dã - vũ trang là hoạt động thường niên của Công an tỉnh. Đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ Công an rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thông qua giải giúp cán bộ, chiến sĩ có cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đồng thời phát hiện các vận động viên có năng khiếu để tuyển chọn vào đội tuyển Công an tỉnh.

Trên 300 vận động viên thuộc một số đơn vị, sở, ban ngành đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Trước đó, Công an tỉnh cũng đã phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tham gia ngày chạy có trên 300 vận động viên thuộc một số đơn vị, sở, ban ngành đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có hơn 100 vận động viên với cự ly chạy dài 1km trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi các vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong lực lượng Công an nhân dân và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” của tuổi trẻ Hà Tĩnh nói chung và tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh nói riêng.

Quý Hùng Cường