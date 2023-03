Sôi nổi phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng trong toàn lực lượng nhằm rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt hơn công tác, chiến đấu là một trong những mục tiêu mà Công an Hà Tĩnh hướng tới.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy việt dã - vũ trang năm 2023” do Công an tỉnh tổ chức.

Xác định phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trong lực lượng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, trang bị kỹ năng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tích cực hưởng ứng các hoạt động hội thao, giải chạy trong và ngoài đơn vị.

Với mục tiêu đẩy mạnh TDTT nói chung và phong trào chạy nói riêng, Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở VH-TT&DL tiến hành các hoạt động TDTT phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Phong trào TDTT nói chung và môn chạy bộ được Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên phát động.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên phát động dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các giải thi đấu nhân dịp chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; ngày thành lập ngành; duy trì tổ chức giải chạy việt dã vũ trang theo các nhóm tuổi với nội dung cự ly 2 km đối với nữ và chạy vũ trang 4 km có mang súng đối với nam…

Công an tỉnh cũng duy trì đều đặn việc kiểm tra thể lực hàng năm của CBCS tại các đơn vị trong lực lượng thông qua việc tổ chức các nội dung chạy để đánh giá sức khỏe, bổ sung vào hồ sơ công tác hàng năm.

Từ hiệu quả các phong trào TDTT, góp phần cho CBCS Công an tỉnh nâng cao sức khỏe, thể lực, trang bị kỹ năng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong ảnh: Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang vào ngày 20/2/2023.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị kết nghĩa phát động CBCS hưởng ứng các giải chạy vì cộng đồng với mục đích nhân văn, đóng góp trực tiếp vào quỹ từ thiện vì người nghèo trên địa bàn.

Từ đây, các câu lạc bộ chạy trong lực lượng CAND đã được hình thành, tổ chức tập luyện sau giờ làm việc và các ngày cuối tuần, góp phần tạo ra sân chơi bổ ích cho CBCS tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng chạy bộ phục vụ hiệu quả vào thực tiễn công tác và chiến đấu.

“Tôi rất hào hứng khi được tham gia các giải thể thao nói chung và giải chạy nói riêng do Công an tỉnh tổ chức. Qua việc tham gia các giải chạy vừa giúp bản thân có thể vượt qua được chính mình, vừa rèn luyện sức khoẻ, bản lĩnh, vừa tạo được mối quan hệ, đoàn kết, giao lưu giữa CBCS các đơn vị trong Công an tỉnh”, Đại úy Lê Thị Mai Phương – Cán bộ Công an TX Hồng Lĩnh chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ đạt thứ hạng cao tại “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy việt dã - vũ trang năm 2023” do Công an tỉnh tổ chức.

Là đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua trong Công an tỉnh, trong những năm qua, Công an TP Hà Tĩnh không những làm tốt công tác chuyên môn mà còn là điểm sáng trong phong trào TDTT với nhiều cá nhân tích cực tham gia và đạt giải cao trong các giải chạy do các cấp phát động.

“Để khuyến khích CBCS tích cực tham gia các hoạt động TDTT, các giải chạy, hội thao, cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện sắp xếp công việc để anh em, nhất là những cán bộ có thế mạnh về thời gian tập luyện, cải thiện thành tích của bản thân, đồng thời có nhiều hình thức động viên, khen thưởng cả về tinh thần lẫn vật chất để lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi ngay từ trong đơn vị”, Thiếu tá Nguyễn Đông Hưng – Phó trưởng Công an thành phố cho biết.

Công an Hà Tĩnh xuất sắc giành 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích ở các nội dung chạy ứng dụng do Bộ Công an tổ chức năm 2022.

Có thể nói, phong trào chạy bộ trong Công an Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của CBCS, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chạy bộ là một trong những điểm sáng trong phong trào TDTT Công an Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Vũ – Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh, cho hay: Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT nói chung và bộ môn chạy trong lực lượng phát triển sâu rộng, với chức năng là cơ quan tham mưu chuyên môn, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nhiều giải chạy trong đơn vị và có các hình thức khen thưởng để khích lệ tinh thần tập luyện của CBCS, tạo phong trào, khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Từ các phong trào TDTT, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú, những cá nhân có năng khiếu, tham gia vào các câu lạc bộ chạy Công an tỉnh, qua đó tuyển chọn tham gia thi đấu tại các giải đấu lớn của tỉnh và Bộ Công an nhằm nâng cao thành tích thi đấu thể thao cho đơn vị.

Nguyễn Nga – Văn Đức