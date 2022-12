Thạch Hà khen thưởng 32 tập thể, cá nhân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khen thưởng 32 tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 28/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện các ngành, đơn vị dự hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI. Quá trình triển khai gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhờ vậy đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế ngay từ cơ sở; giữ vững ổn định trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Bá Khánh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 .

Việc thực hiện hiệu quả nghị quyết đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác quốc phòng, an ninh.

Lực lượng vũ trang huyện không ngừng lớn mạnh phát triển về mọi mặt, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoàn bình”. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Riêng năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 26/10 đạt 724 tỷ đồng; nông nghiệp phát triển toàn diện. Huyện đạt huyện nông thôn mới năm 2020; hiện nay 8/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu...

Đồng chí Nguyễn Hồng Bắc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạch Long: Mong muốn các cấp quan tâm hơn đến chính sách hậu phương quân đội và lực lượng dân quân, tự vệ.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, chia sẻ bài học kinh nghiệm và đề xuất các ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết trong tình hình mới. Đại biểu mong muốn Chính phủ, Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng về quốc phòng, an ninh ở các xã, nhất là xã vùng ven biển; chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các lực lượng vũ trang; quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội và lực lượng dân quân, tự vệ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Thạch Hà đạt được trong thời gian qua trong triển khai thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình mới, Đại tá Mai Ngọc Việt đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an toàn, an ninh mạng quốc gia; nhất quán quan điểm bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các cấp, ngành, địa phương cơ sở cần cụ thể hóa nội dung chiến lược bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện...

Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh của Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chú trọng xây dựng dân quân tự vệ, công an ở cấp xã, thị trấn, dự bị động viên đảm bảo chất lượng; quan tâm huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực và thế trận...

Tăng cường bám sát cơ sở; nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh từ cơ sở; chú trọng khâu kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà khen thưởng 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Huyện ủy Thạch Hà trao giấy khen cho các tập thể...

Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy Thạch Hà tặng giấy khen cho các tập thể.

Thường trực Huyện ủy Thạch Hà tặng giấy khen cho các cá nhân...

... có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Thu Hà