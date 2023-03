Tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Theo Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng ủy Công an Trung ương; đảng ủy công an các tỉnh, thành mà là nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.

Sáng 20/3, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố (gọi tắt là Quyết định số 90); đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 12). Dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, công an các địa phương cùng dự.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ngày 6/12/2022, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 90 nhằm tạo cơ chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc phục những bất cập, hạn chế, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với lực lượng CAND.

Cùng đó, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12. Đây là nghị quyết chuyên đề quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, ngày 18/1/2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị, tư tưởng trong CAND.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị.

Tiếp đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt nội dung Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90. Quy chế này có 3 chương, 8 điều gồm: quy định chung; nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp; tổ chức thực hiện.

Đề cập tới Nghị quyết số 16, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, mục tiêu chung của nghị quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác chính trị, tư tưởng vững mạnh toàn diện, trung thành, trung thực, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp. Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác chính trị, tư tưởng trong CAND.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Hội nghị tiếp tục được nghe Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an tóm tắt kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12.

Theo đó, việc triển khai nghị quyết đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, các cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên từng địa bàn.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành cũng đã tham gia thảo luận về các nội dung liên quan; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, để nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 90 và Nghị quyết số 12, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc đầy đủ việc xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng ủy Công an Trung ương; đảng ủy công an các tỉnh, thành mà là nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai kết luận hội nghị.

Đảng ủy công an các tỉnh, thành phố tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Đảng trong chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tin liên quan: Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Hà Tĩnh ngày càng tinh nhuệ, hiện ... Xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong những yêu cầu của lãnh đạo tỉnh gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thùy Dương