Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT, lan tỏa những hình ảnh đẹp tới cộng đồng với các phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh gặt lúa giúp dân chạy bão (9/2021)

Nhiệm kỳ 2017- 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Tuổi trẻ Công an tỉnh đã bám sát địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, đi sâu vào các ổ, nhóm tội phạm, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về: hình sự, kinh tế, ma túy; khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

ĐVTN Công an Hà Tĩnh cũng đã xung kích trong thực hiện “chiến dịch” về 2 dự án: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; dũng cảm, mưu trí trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, làm tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT, xung kích, tình nguyện tăng cường cơ sở, đảm nhận các chức danh công an xã, góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các cấp bộ Đoàn trong Công an tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng nhiều mô hình, đổi mới cách làm trong các hoạt động tình nguyện.

Phát huy tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, mô hình CLB Pháp luật - Nghiệp vụ được xây dựng từ cấp cơ sở đoàn đã tạo sân chơi bổ ích cho ĐVTN giao lưu, học tập và tìm hiểu những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng mềm phục vụ công tác, từ đó phát triển thành những hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực quan như “Phiên tòa giả định”, thi “Tìm hiểu pháp luật”, mô hình “Doraemon với ATGT”, tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Từ năm 2017 lại nay, CLB “Ngân hàng máu sống” của Công an Hà Tĩnh đã thực hiện trên 100 lượt hiến máu trực tiếp, giúp đỡ hơn 50 bệnh nhân trong lúc nguy cấp.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022 là những đổi mới trong phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu tổ chức nhiều chương trình hiến máu tình nguyện tập trung cho cán bộ, chiến sĩ, cung cấp hàng nghìn đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. CLB “Ngân hàng máu sống” thu hút hơn 100 lượt hiến máu trực tiếp, giúp đỡ hơn 50 bệnh nhân trong lúc nguy cấp.

Các cấp bộ đoàn trong Công an tỉnh đã tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng biên giới, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm về ANTT với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Những mô hình như: “Điểm cắt tóc miễn phí”, “Tủ quần áo từ thiện”, “Bát cháo sẻ chia”, “Nâng bước em đến trường”, “Sóng và máy tính cho em”, “Em nuôi của Đoàn” (đã nhận chăm sóc 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn)… được triển khai rộng rãi, mang lại những giá trị to lớn về vật chất và tinh thần cho cộng đồng.

Hằng năm, hàng nghìn lượt ĐVTN đã xung kích hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với các hoạt động như: xây dựng đường giao thông, lắp đặt đường điện thanh niên và hệ thống cơ sở hạ tầng nhà văn hóa thôn, trồng mới 3.500 cây xanh các loại…

Công an TX Kỳ Anh tham gia kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (ảnh tư liệu)

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhưng ĐVTN Công an tỉnh vẫn luôn là đội ngũ tiên phong, xung kích, đương đầu với thách thức, hiểm nguy, quyết tâm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhiều ĐVTN là cán bộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, xuất sắc trong công tác chuyên môn được các cấp vinh danh, biểu dương, khen thưởng. Nhiều đồng chí đã sớm trưởng thành từ thực tiễn, giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong tổ chức bộ máy. Tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hằng năm đều là đơn vị dẫn đầu của Tỉnh đoàn, được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều bằng khen của Bí thư Trung ương Đoàn, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn biên giới huyện Hương Sơn.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn phát động, đẩy mạnh hoạt động phong trào theo phương châm hiệu quả, thiết thực.

Tuổi trẻ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn sẵn sàng xung kích trước mọi hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân (ảnh tư liệu).

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho ĐVTN, mỗi ĐVTN phải trở thành một hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đổi mới nội dung và các hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, làm tốt công tác nắm tình hình, động viên ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ... xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên Công an Hà Tĩnh khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc.

Đại tá Lê Khắc Thuyết

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh