Xây dựng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 kêu gọi toàn thể ĐVTN tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại biểu dự đại hội

Sáng ngày 20/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là một trong hai đơn vị được BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tương đương cấp huyện. Dự đại hội có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an Đồng Đức Vũ cùng 169 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 900 cán bộ, chiến sỹ thanh niên công an trên địa bàn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Công an tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an Hà Tĩnh cũng như phong trào chung của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có 22 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số 929 ĐVTN, chiếm 58,5% tổng quân số thuộc 28 phòng.

Thiếu tá Đặng Đình Tài, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khai mạc đại hội.

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước được triển khai xuyên suốt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Lực lượng ĐVTN nhìn chung có lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức chính trị và trình độ ngày càng nâng lên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào hành động cách mạng ngày càng phát triển, được tổ chức hiệu quả, an toàn, linh hoạt, sáng tạo; phát huy được vai trò, thế mạnh của tuổi trẻ Công an tỉnh trên các lĩnh vực.

Đại úy Phùng Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Trong nhiệm kỳ, 12.000 lượt ĐVTN đã kịp thời tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống của Nhân dân. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các cơ sở đoàn trực thuộc huy động, phối hợp trao tặng hơn 42.000 suất quà, nhu yếu phẩm và hơn 4 tỷ đồng cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ công an các vùng bị thiệt hại bởi lũ lụt.

Đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19” được triển khai hiệu quả với hàng ngàn lượt ĐVTN ngày đêm bám sát địa bàn; xung kích vào vùng tâm dịch, trên tuyến đầu; bảo vệ an toàn các khu cách ly, khu phong tỏa; khẩn trương truy vết, tích cực phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự, tất cả vì sự an toàn của Nhân dân.

Trung úy Bùi Quốc Định, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự tham luận: “Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà”.

Các đợt tình nguyện cao điểm được triển khai thiết thực, hiệu quả. Công tác hiến máu tình nguyện, hoạt động của CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh là một trong những nét nổi bật của nhiệm kỳ.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các cơ sở đoàn trực thuộc đã huy động 320 đợt ra quân với sự tham gia của gần 10.000 lượt ĐVTN tình nguyện hỗ trợ Nhân dân các địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thượng úy Phan Bá Nam - Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu trình bày tham luận: “Giải pháp phát huy nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, nhất là trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ các mặt công tác”.

Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục tập trung cao cho việc thực hiện phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc; triển khai có hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an Hà Tĩnh tự giác nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ”.

Trong đó nổi bật là duy trì có hiệu quả Câu lạc bộ “Pháp luật - Nghiệp vụ”, trang bị, bổ sung kiến thức về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, các tình huống ứng dụng cụ thể, tạo sân chơi bổ ích rèn luyện kỹ năng nói, diễn thuyết, lập luận, phản biện cho CBCS, ĐVTN.

Các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”, đã giới thiệu cho Đảng 320 đoàn viên ưu tú, trong đó có 308 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Sen, Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ - An ninh điều tra tham luận: “Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái”.

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận mang ý nghĩa thực tiễn như: giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn; các giải pháp đổi mới hình thức sinh hoạt đoàn; phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực, tinh thần cho ĐVTN...

Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 có khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc”, đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 mũi đột phá.

Một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục ĐVTN; triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với công tác dân vận, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người ĐVTN Công an Hà Tĩnh trong lòng Nhân dân. Nâng cao chất lượng đoàn viên, tạo nguồn nhân lực trẻ. Mũi đột phá: - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai trái, thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông đề nghị Đoàn thanh niên Công an tỉnh đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐVTN theo phương châm đề cao vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng; chú trọng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên công an thời kỳ mới, đặc biệt là tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Nhiệm kỳ mới, cần gắn chặt việc triển khai các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp với tổ chức Đoàn và ĐVTN ngoài lực lượng, hướng vào một số vấn đề trọng tâm như: phối hợp nắm tình hình thanh niên và Nhân dân ở các địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng; kết hợp trong phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương, cơ sở; hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho chiến sỹ nghĩa vụ sau khi xuất ngũ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chia sẻ cách làm hay, mô hình sáng tạo…

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết phát biểu tại đại hội.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích tuổi trẻ Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết gợi mở một số vấn đề cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, cần quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

Nhanh chóng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và của đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch mang định hướng tổng quát cũng như nhiệm vụ từng giai đoạn cụ thể để triển khai thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; phát động, tổ chức các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực - tạo điểm nhấn nổi bật cho phong trào Đoàn, phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, lôi cuốn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động.

Song song với đó, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng thế hệ thanh niên “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Trước đó, chiều ngày 19/4 tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, khóa XIII gồm 21 đồng chí. Tại phiên trọng thể, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội bầu trực tiếp đồng chí Đặng Đình Tài tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Đại hội bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết và lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới.

Đình Nhất