Xây nhà tình nghĩa cho cán bộ công an hoàn cảnh khó khăn

Thiếu úy Dòng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống trong ngôi nhà xuống cấp ở thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc (Hà Tĩnh).

Thay mặt con em đồng hương Hà Tĩnh công tác tại Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, Công an huyện Can Lộc trao số tiền hỗ trợ làm nhà trị giá 200 triệu đồng...

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an vừa trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho Thiếu úy Bùi Quốc Dòng, ở xã Khánh Vĩnh Yên.

Thiếu úy Bùi Quốc Dòng sinh năm 1997, là cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Can Lộc. Thiếu úy Dòng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống trong ngôi nhà xuống cấp ở thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên.

...và động thổ khởi công xây dựng nhà đồng đội cho Thiếu úy Bùi Quốc Dòng

Để chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Thiếu úy Bùi Quốc Dòng có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, thời gian qua Hội đồng hương Hà Tĩnh công tác tại Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an và Công an huyện Can Lộc đã kêu gọi hỗ trợ nguồn kinh phí 300 triệu đồng (trong đó Bộ Công an 200 triệu, Công an huyện Can Lộc 100 triệu đồng).

Ngôi nhà cũ đã xuống cấp của Thiếu úy Bùi Quốc Dòng tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên.

Ngoài sự hỗ trên, đồng chí Dòng còn được chính quyền địa phương và bà con làng xóm giúp về ngày công. Ngôi nhà có diện tích 100 m2, thiết kế dạng nhà ống cấp 4, trị giá trên 300 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Anh Thư – Minh Đông