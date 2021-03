5 thói quen tốt giúp bạn phát triển bản thân

Có những thời điểm bạn cảm thấy cuộc sống của mình như một chiếc xe đạp mất phanh đang lao xuống dốc, hiệu suất công việc trì trệ, đời sống và sức khỏe cá nhân bị suy giảm, thể chất, tinh thần bị bỏ bê, mục tiêu đặt ra không đạt được như ý muốn… Cuộc sống của bạn sẽ tốt lên nếu bạn hành động để thay đổi nó. Sẽ trải qua nhiều gian nan và cần đến sự dũng cảm, niềm tin và sự kiên trì của bạn. Dưới đây sẽ là một số thói quen tốt giúp bạn cải thiện cuộc sống hằng ngày.

1. Dừng việc thỏa mãn những thú vui tức thời

Sự hài lòng tức thì có sức hấp dẫn rất lớn chẳng hạn: xem phim, lướt mạng, gặp gỡ bạn bè, vui chơi..., nhưng hãy nghĩ xem, bạn sẽ phải trả giá bằng việc những mục tiêu dài hạn của mình không thể thực hiện và luôn bị trì trệ. Ngừng hy sinh hạnh phúc dài hạn bằng những niềm vui hời hợt – những thứ nhanh đến và nhanh đi, điều đó chỉ khiến cuộc sống của bạn trôi qua một cách vô nghĩa và kéo dài không hồi kết.

Ảnh minh hoạ.

2. Ngừng bào chữa

Nếu bạn đang tìm kiếm một lí do hay một lời bào chữa để làm một việc không đúng, bạn chắc chắn sẽ tìm được. Đó thường là những lý do biện minh như việc bạn không đủ sức khỏe, thôi để mai hẵng làm.... Hạnh phúc chẳng tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Vì thế hãy thoát ra khỏi mớ bòng bong tự mình tạo ra và đừng lấy lí do nữa.

3. Đừng tự nhận hết về mình

Khi ai đó đánh giá hoặc đưa cho bạn một lời nhận xét không mấy vui vẻ hoặc đối xử với bạn thô lỗ, trừ khi bạn đã làm điều gì đó quá đáng với họ, thì rất có thể họ làm như vậy chỉ để thoả mãn chính họ mà thôi. Đừng để những người tiêu cực làm ảnh hưởng đến bạn, hoặc đánh giá bạn khi họ còn chẳng ở bên bạn đủ lâu để hiểu bạn là ai.

4. Tập thể dục

Nếu bạn muốn cảm thấy khá hơn một cách nhanh chóng và tích cực, hãy tập thể dục. Hóc môn Endorphins sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, giải tỏa áp lực, giúp bộ não hỗn độn của bạn được thanh lọc bớt. Vì vậy bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về việc rèn luyên thể chất khỏe mạnh. Chúng ta không thể có một tâm hồn khỏe mạnh trong một thể chất yếu ớt.

5. Dừng việc chơi trò nạn nhân

Bạn không phải nạn nhân trong tất cả những hoàn cảnh tồi tệ mà mình gặp phải, bởi chỉ có bạn mới có quyền kiểm soát được cuộc sống của mình. Ngừng ngay việc thoái thác trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, bởi vì bạn càng sớm nắm quyền định đoạt nó, ngừng đổ lỗi cho người khác thì việc bạn làm chủ cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn./.

Theo VOV