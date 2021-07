Có một bộ phận giá cực rẻ của gà nhưng chế biến theo 5 cách này thì ngon quên sầu

Chân gà thường là món ăn vặt được nhiều người yêu thích, đặc biệt nếu đem làm mồi nhậu sẽ khiến nhiều người thích mê.

Chân gà rim me

Nguyên liệu:

8- 10 cái chân gà

5 quả me chín

1/2 bát bột chiên giòn

1 bát bột chiên xù

1 quả trứng gà

Bột mì, bột chiên giòn, bột chiên giòn

Hành, tỏi, sả

Gia vị: dầu ăn, nước mắm, đường, muối, ớt bột, hạt nêm

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước khi chế biến bạn cần sơ chế chân gà thật sạch. Cắt móng chân gà, chặt chân gà làm 2 đoạn và rửa sạch. Lưu ý bóc sạch lớp da cứng bên ngoài.

Rửa sạch với muối, để ráo và cho vào tô. Nếu có thể, bạn hãy cắt bỏ xương cổ chân và tách riêng bàn chân và cẳng chân.

Bóc vỏ hành, tỏi, rửa sạch và băm nhỏ. Sả rửa sạch và băm nhỏ.

Bước 2: Ướp chân gà

Cho chân gà vào một tô nhỏ, sau đó cho thêm muối, đường, bột nêm, tiêu, hành tỏi băm, sả giã nhỏ, trứng gà, ớt bột vào trộn đều trong chừng 5-10 phút cho chân gà ngấm đều gia vị.

Bước 3: Tẩm bột và chiên chân gà

Khi chân gà đã ngấm gia vị bạn tiến hành lăn chân gà trong bột mì hoặc bột chiên giòn sao cho bột phủ đều chân gà. Sau đó để riêng ra đĩa.

Đổ dầu vào chảo với một lượng ước chừng ngập chân gà. Khi dầu trong chảo sôi nóng, bạn thả chân gà tẩm bột vào chiên tới khi chân gà khô se lại, chín vàng đẹp mắt. Khi chân gà vàng giòn thì vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 4: Chân gà rim me

Chọn quả me chín cạo vỏ và rửa thật sạch để trong bát. Sau đó, đổ thêm nước sôi dăm me tan ra và lọc lấy nước, bỏ bã đi.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho bát nước me đã pha sẵn vào nấu cho đến khi nước me sệt lại. Dùng đũa đảo đều rồi tắt bếp.

Thả chân gà đã chiên vào nước sốt me và đảo đều. Nêm thêm đường, 1 ít bột ngọt, tiêu, muối, nước mắm, ớt bột, nước mắm và trộn đều sao cho vừa ăn.

Đun thêm cho nước sốt me quyện vào chân gà. Đến khi nước gần cạn, chân gà có màu vàng đậm thì bạn tắt bếp.

Bước 5: Trình bày

Gắp chân gà chiên giòn sốt me ra đĩa và rưới nước me lên trên, cho ít hành và ớt tươi lên cho bắt mắt nếu bạn muốn. Bạn để lại ít nước sốt me trong chén nhỏ để chấm cùng.

Chân gà ngâm nước tương

Nguyên liệu:

- 300gr chân gà

- 100ml nước tương

- 50ml nước ấm

- 20gr đường nâu

- 1 nhánh gừng

- 1 củ sả

- 1 quả ớt sừng

- 1/4 củ hành tây

- 1/2 củ tỏi

- 1 ít tiêu nguyên hạt

- 1 chút bột canh

Cách làm:

- Bước 1: Chân gà đem rửa sạch rồi chặt bỏ hết móng chân, chặt chân gà làm đôi.

- Bước 2: Sả đập dập thái khúc dài, gừng thái lát mỏng, ớt thái miếng vát chéo, tỏi bóc vỏ thái lát, hành tây xắt miếng to.

- Bước 3: Đổ nước vào nồi đun sôi thì cho sả, gừng, hành tây, bột canh vào nồi sau đó cho chân gà vào luộc tới khi chân gà chín thì vớt ra, thả chân gà vào tô nước đá lạnh và ngâm 5 phút cho chân gà nguội, như vậy chân gà sẽ được giòn.

- Bước 4: Cho nước tương, đường, nước ấm vào tô và khuấy đều cho đường tan hết sau đó thêm ớt, tỏi, tiêu hạt vào cùng và khuấy đều chúng ta được hỗn hợp nước tương để ngâm chân gà.

- Bước 5: Cuối cùng bạn chỉ việc cho chân gà vào tô nước tương và đảo đều, ngâm 4 tiếng cho chân gà ngấm gia vị là có thể thưởng thức.

Chân gà nướng muối ớt

Nguyên liệu:

- 8-10 chiếc chân gà công nghiệp

- 1 nhánh gừng

- 1 quả ớt sừng

- 1 thìa bột ớt

- Vài nhánh tỏi

- 1 thìa cà phê đường

- 1 thìa rượu trắng

- 1 thìa nước tương đậm đặc

- 1 chút hạt nêm

- Muối

- 1 thìa dầu ăn

Cách làm:

- Bước 1: Chân gà đem rửa thật sạch sau đó chặt bỏ hết phần móng chân gà.

- Bước 2: Ớt sừng rửa sạch băm nhỏ, tỏi bóc sạch vỏ băm nhỏ, gừng rửa sạch đập dập.

- Bước 3: Cho chân gà vào tô nước sạch, thêm 1 thìa muối và gừng đập dập sau đó ngâm chân gà 20 phút thì vớt ra rửa lại thêm 1 lần nữa rồi để ráo nước.

- Bước 4: Tất cả các nguyên liệu gia vị đã chuẩn bị ở trên bạn cho vào bát và trộn đều cho hòa tan, chúng ta được hỗn hợp gia vị ướp chân gà.

- Bước 5: Cho chân gà vào âu rồi đổ bát gia vị vào cùng, trộn đều rồi ướp chân gà 30 phút hoặc 2-3 tiếng sẽ ngon hơn.

- Bước 6: Chân gà sau khi đã ướp xong thì bật lò nướng 200 độ C làm nóng trước 7-10 phút, sau đó bạn lót giấy nến hoặc giấy bạc vào khay nướng và xếp chân gà lên, đem nướng 10 phút thì lấy ra dùng cọ phết hỗn hợp gia vị lên chân gà rồi cho vào nướng tiếp. Cứ như vậy bạn nướng khoảng 25-30 phút hoặc tới khi chân gà chín chuyển màu vàng hấp dẫn là có thể lấy ra thưởng thức.

Chân gà rút xương xào cay

Nguyên liệu:

- 20 cái chân gà

- Dầu ăn

- Gia vị: muối, đường

- Giấm gạo

- Nước sốt: 2 tép tỏi đập dập, 2 nhánh hành lá xanh thái nhỏ, 2 thìa tiêu, ớt tươi giã nhỏ, 1 nhánh gừng thái nhỏ, 1 thìa nước tương, ½ thìa dầu hào, 2 miếng hoa hồi.

Cách làm:

- Cắt móng, làm sạch chân gà, có thể rút xương nếu thích hoặc thấy quá khó thì có thể cho qua. Tuy nhiên, nếu không rút xương thì trong quá trình chiên cần phải cho dầu vào nhiều hơn.

- Cho một ít nước vào một chiếc nồi lớn, thêm ½ thìa muối, 1 thìa đường, ½ thìa giấm gạo, nấu chân gà trong khoảng 2 phút rồi vớt ra để ráo.

- Ướp 1 thìa nước tương vào chân gà trong 30 phút.

- Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi cho chân gà vào chiên cho tới khi thấy vàng đều, khô lại. Hãy đảm bảo toàn bộ được chiên vàng.

- Vớt chân gà ra cho vào một thau nước có đá lạnh, ngâm trong 3- 4 tiếng để phần da trông hấp dẫn hơn.

- Trộn tất cả nguyên liệu làm nước sốt lại với nhau. Vớt gà ra cho vào chảo xào khoảng 15 phút cho ráo nước rồi đổ nước sốt vào, tiếp tục đảo đều tay khoảng 30 phút cho nước sốt sánh đặc lại, vớt ra đĩa.

Chân gà nướng mật ong

Nguyên liệu:

Chân gà: 400g (chọn chân gà to, nhiều thịt nhé)

Mật ong: 1 thìa canh

Nước mắm: 1 thìa cà phê

Hạt nêm: 1 thìa cà phê

Dầu ăn: 1 thìa canh

Dầu hào: 1 thìa canh

Tỏi: 1 củ

Ớt: 1-2 quả (có thể thay ớt bột)

Sả: 3 cây

Cách làm:

Sau khi mua chân gà về, bạn rửa qua một lần với nước lạnh để sạch các bụi bẩn. Sau đó, rửa lại với nước muối. Hoàn thành bước này, bạn đổ hết nước trong thau, cho chân gà vào, thêm vài lát gừng và vắt ½ quả chanh và xoa đều lên chân gà. Cuối cùng, bạn rửa sạch lại lần nữa.

Khi đã khử mùi xong, bạn dùng dao phẻ đôi chân gà nhưng không đứt hẳn là được.

Tỏi lột vỏ và băm nhuyễn cùng với 2 quả ớt tươi, sả cây băm nhuyễn phần đầu và xé sợi phần lá.

Đặt một nồi nước sôi lên bếp, thêm vài lát gừng và lá sả cây xé sợi và cho chân gà vào luộc. Nước sôi khoảng 3 phút thì tắt bếp và vớt chân gà ngâm vào nước đá để chân gà được giòn và thơm.

Ở bước này bạn tiến hành pha nước xốt. Trộn lẫn 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê dầu ăn cùng với tỏi, ớt, sả băm nhuyễn. Khuấy đều cho hỗn hợp tan, nếu bạn có máy xay sinh tố có thể cho vào xay nhuyễn.

Ứớp hỗn hợp nước xốt vào chân gà và để khoảng 30 phút cho chân gà thấm gia vị. Trong khoảng thời gian chờ gà thấm, bạn có thể chuẩn bị than lửa để nướng.

Than đỏ, đặt vỉ lên và bắt đầu nướng chân gà. Vừa nướng các bạn vừa dùng cọ quết phần nước xốt lên để chân gà không bị khô. Nướng cho đến khi hai mặt vàng đều là được. Lưu ý không nướng quá lâu vì chân gà được được luộc chín rồi, bạn chỉ việc nướng cho hai mặt vàng đều có mùi thơm thịt nướng đặc trưng là được.

Theo Emdep