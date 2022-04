Điều gì xảy ra với gan khi bạn uống cà phê: 4 tác dụng tuyệt vời không biết là quá tiếc

Cà phê là đồ uống tốt cho gan, nhưng bạn có biết tác dụng cụ thể là gì không?

Một nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích tuyệt vời của cà phê với sức khỏe. Trong đó, tác động của cà phê với gan cực kỳ tích cực. Có thể kể đến 4 tác dụng sau:

Cà phê có thể bảo vệ bạn khỏi xơ gan

Xơ gan là một loại bệnh mạn tính gây ra do các mô sẹo tích lũy quá nhiều trong gan. Qua thời gian, các mô này có thể ảnh hưởng đến chức năng gan của bạn. Tuy nhiên, giai đoạn đầu của bệnh có thể được cải thiện bằng cách thay đổi lối sống và uống thuốc.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Gan học đã phát hiện ra rằng thường xuyên uống cà phê (hay trà) có thể giúp giảm nguy cơ mắc xơ gan. Một cách để chẩn đoán xơ gan là đo độ cứng của gan, và nghiên cứu này chỉ ra rằng uống cà phê có thể giúp gan đỡ cứng hơn.

Cà phê có thể giúp kiểm soát lượng enzyme trong gan

Gan chứa một số loại enzyme giúp đẩy nhanh một số quá trình trong cơ thể như phân giải độc tố, sản xuất ra mật và giúp đẩy lùi viêm nhiễm trong cơ thể. Nếu cơ thể sản sinh ra quá nhiều các loại enzyme này, chúng có thể bị rò rỉ sang mạch máu, đây có thể là dấu hiệu của bệnh gan hoặc tổn thương gan.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê có thể làm giảm nồng độ enzyme trong gan, đặc biệt là ở những người nghiện rượu nặng. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng cà phê còn giúp giảm lượng enzyme ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh gan.

Cà phê có thể giúp giảm nguy cơ chai gan

Chai gan là giai đoạn muộn hơn và nghiêm trọng hơn của bệnh xơ gan (đã đề cập ở mục 1). Không may là chai gan thường không thể chữa khỏi được như xơ gan, chai gan có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng khác.

May thay, uống cà phê có thể giúp cải thiện tình trạng chai gan. Cụ thể hơn, nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể giúp giảm nguy cơ chai gan do rượu (giai đoạn sau của bệnh gan liên quan đến rượu) cũng như giảm tỷ lệ tử vong vì chai gan do rượu.

Cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan và các bệnh gan khác

Như bạn có thể thấy, cà phê có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu cho gan của bạn. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), uống loại đồ uống ngon tuyệt này còn giúp giảm nguy cơ ung thư gan nữa.

Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng cà phê không chỉ có tiềm năng giảm ung thư gan mà còn có thể giúp làm chậm quá trình chuyển biến bệnh gan ở một số người.

Theo phunutoday