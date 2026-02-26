Mục sở thị 3 khẩu súng thần công - bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ba khẩu súng thần công cổ với kích thước đồ sộ, hoa văn tinh xảo được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh là những hiện vật quý giá, thu hút bởi giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.
Mỗi khẩu súng được gia cố bằng hai vòng đai nổi, xung quanh chạm khắc hoa văn trang trí tinh tế. Nòng súng - nơi đặt đạn có đường kính khoảng 12cm; phần khóa nòng tạo các gờ tròn đồng tâm chắc khỏe.
Thân, chuôi và nòng súng đều được phủ kín những họa tiết trang trí tinh xảo, thể hiện các đề tài truyền thống như: hoa cúc dây, rồng chầu mặt nguyệt, đầu rồng, mây lượn, chấm tròn và các vòng tròn đồng tâm… Những chi tiết này phản ánh phong cách mỹ thuật đặc trưng của thời kỳ đúc súng.
Hiện nay, Bảo tàng Hà Tĩnh đang lưu giữ hơn 13.400 hiện vật phản ánh hầu hết các giai đoạn phát triển của Hà Tĩnh. Trong đó có 4 bảo vật quốc gia bao gồm: 3 khẩu súng thần công cổ triều Nhà Nguyễn; chuông chùa Rối.
