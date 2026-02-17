Hotline: 02393.693.427
Ngắm màn pháo hoa rực sáng chào năm mới ở Hà Tĩnh

Nhóm PV-CTV
(Baohatinh.vn) - Vào khoảnh khắc Giao thừa, bầu trời Hà Tĩnh bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, đón chào năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

bqbht_br_az9a-0648-copy.jpg
Đúng thời khắc Giao thừa, những chùm pháo hoa đầu tiên vút lên trên bầu trời phường Thành Sen, mở ra khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời.
bqbht_br_aimg-2027-copy.jpg
bqbht_br_aimg-2017-copy.jpg
Pháo hoa bung nở thành những đóa hoa ánh sáng rực rỡ, nhuộm sáng bầu trời đêm trong sắc màu lung linh.
bqbht_br_aimg-2003-copy.jpg
Âm vang pháo hoa hòa cùng ánh sáng rực rỡ, đánh dấu thời khắc năm cũ khép lại, năm mới bắt đầu.
bqbht_br_ts3.jpg
bqbht_br_ts1.jpg
bqbht_br_ts2.jpg
Từng đợt pháo nối tiếp nhau tỏa sáng, đan xen sắc đỏ, vàng, xanh, tím tạo nên bức tranh ánh sáng huyền ảo.
bqbht_br_nx3.jpg
Quảng trường Khu đô thị Xuân An (xã Nghi Xuân) cũng rực sáng dưới màn pháo hoa rực rỡ.
bqbht_br_nx7.jpg
Những tia sáng bừng lên gửi gắm niềm tin về một năm mới bình an và nhiều khởi sắc.
bqbht_br_mx4.jpg
bqbht_br_nx1.jpg
bqbht_br_nx2.jpg
bqbht_br_nx5.jpg
Hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa thu hút đông đảo người dân.
bqbht_br_823563762838526902.jpg
Quảng trường Trung tâm phường Bắc Hồng Lĩnh cũng rực rỡ trong ánh sáng huyền ảo. Ảnh: Lê Khánh Thành
bqbht_br_hl3.jpg
bqbht_br_hl4.jpg
bqbht_br_hl2.jpg
Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, ánh sáng lan tỏa khắp bầu trời, tạo nên điểm nhấn ấn tượng trong đêm Giao thừa.
bqbht_br_ka3.jpg
Đông đảo người dân đã tới ngắm màn bắn pháo hoa tại sân vận động trung tâm hành chính phường Sông Trí.
bqbht_br_ka4.jpg
bqbht_br_ka2.jpg
Mọi người cùng nhau ngắm pháo hoa và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân, gia đình.
bqbht_br_ka1.jpg
Khoảnh khắc Giao thừa, bầu trời Hà Tĩnh bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, đánh dấu thời khắc chuyển giao thiêng liêng, mở ra năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

