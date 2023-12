Gần 310 triệu đồng đến với vùng lũ Hương Khê

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty Changshin Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho người dân và các trường học bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Sáng 17/12, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty Changshin Việt Nam tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho 430 hộ dân, 8 điểm trường trên địa bàn huyện Hương Khê để khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, chương trình đã trao 430 suất quà cho người dân 2 xã Điền Mỹ và Hà Linh, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Trong ảnh: Các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê.

Các đơn vị trao hỗ trợ Trường Mầm non Điền Mỹ, Mầm non Hương Trạch và Trường Tiểu học Hương Liên, mỗi trường 20 triệu đồng...

... và 5 trường: Trường Mầm non Hương Liên, điểm trường Mầm non Đông Hải (xã Gia Phố), Mầm non Gia Phố, điểm trường Mầm non Phú Lâm (xã Phú Gia) và Trường THCS Hương Lâm, mỗi trường 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 309.205.000 đồng.

Đây là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của công nhân và Ban Giám đốc Công ty Changshin Việt Nam nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung. Được biết, Công ty Changshin Việt Nam đã ủng hộ số tiền hơn 1,7 tỷ đồng giúp bà con miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Trí Quân – Dương Chiến