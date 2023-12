Trao 1.200 bộ lọc nước cho gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

Chương trình trao tặng bộ lọc nước góp phần giúp các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh tiếp cận nước uống sạch, nâng cao sức khỏe.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh trao 150 bộ lọc nước cho gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn huyện Can Lộc

Từ ngày 11 - 16/12, Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh (Sở LĐ -TB&XH Hà Tĩnh) phối hợp với UBND các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Khê trao tặng 1.200 bộ lọc nước mini Sawyer với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi huyện 150 bộ).

Cán bộ phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh trao bộ lọc nước cho gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đây là những bộ lọc nước mini được sản xuất tại Mỹ do Tổ chức Giving It Back To Kids - Hoa Kỳ (Tổ chức Trả lại tuổi thơ) tài trợ trao tặng cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân cách lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị

Chương trình tặng bộ lọc nước mini giúp các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nước sạch, nâng cao sức khỏe, góp phần hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu tác động có hại cho sức khỏe.

Nam Giang