Trao 150 bộ lọc nước hỗ trợ gia đình khó khăn ở Nghi Xuân

Món quà ý nghĩa giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có nguồn nước sạch đảm bảo trong sinh hoạt hằng ngày.

Trao tặng 150 bộ lọc nước mi ni cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Sáng 14/12, huyện Nghi Xuân phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tỉnh trao tặng bộ lọc nước mi ni cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, 150 bộ thiết bị lọc nước mini, trị giá gần 320 triệu đồng do Tổ chức Giving It Back To Kids - Hoa Kỳ (dịch nghĩa là “Trả lại tuổi thơ”) tài trợ được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học trên địa bàn huyện. Thiết bị lọc nước này có khả năng xử lý nước chứa tạp chất thành nước đạt tiêu chuẩn sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn người dân cách lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị.

Đây là bộ lọc nước được sản xuất tại Mỹ, lọc trực tiếp, không sử dụng điện năng nên rất phù hợp với các gia đình khó khăn.

Chương trình tặng bộ lọc nước mi ni cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho các hộ dân.

Trong đợt này, Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tỉnh trao tặng 1.200 bộ lọc nước mi ni, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học trên địa bàn 8 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà và Kỳ Anh do Tổ chức “Trả lại tuổi thơ” tài trợ.

Hữu Trung