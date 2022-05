Can Lộc gần chạm đích thu hoạch lúa vụ xuân

Nhờ chủ động đẩy nhanh tiến độ, phân bổ máy gặt hợp lý, đến nay, các địa phương của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thu hoạch được 98% diện tích lúa xuân, năng suất bình quân đạt 58,83 tạ/ha.

Vụ lúa xuân năm nay, toàn huyện Can Lộc gieo cấy 9.342 ha. Bước vào thời kỳ thu hoạch, trước tình hình thời tiết không thuận lợi, huyện đã kịp thời phân bổ gần 220 máy gặt đến các xã, đôn đốc người dân tranh thủ ra đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được 9.152 ha, đạt 98% diện tích. Trong đó có 5 xã đã thu hoạch xong là Thiên Lộc (423 ha), Trung Lộc (324,5 ha), Khánh Vĩnh Yên (892 ha), Thanh Lộc (409 ha) và xã Thường Nga (330 ha). Dự kiến 2 ngày tới, huyện sẽ hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân 2022.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Văn Kỳ thông tin: “Vụ lúa xuân năm nay được gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên năng suất lúa chỉ đạt 58,83 tạ/ha, thấp hơn so với năm ngoái hơn 2 tạ/ha (61,02 tạ/ha).

Năm nay, một số cánh đồng mẫu tại các xã Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc, Thuần Thiện gieo cấy các giống lúa Hà Phát 3, Hương Bình, lúa lai MHC2 cho năng suất nổi trội hơn mức trung bình khoảng 2-3 tạ/ha, lúa chín sớm nên tiến độ gặt nhanh hơn các giống khác.

Vụ xuân năm 2023, huyện phấn đấu thực hiện thêm 1.000 ha cánh đồng mẫu kết hợp phá bờ thửa nhỏ, nhân rộng các giống lúa Hà Phát 3, MHC2, Hương Bình để tăng năng suất".

Sau khi thu hoạch xong lúa xuân, người dân nhiều địa phương đang tích cực chạy đua với thời gian để vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất hè thu.

Ngọc Thắng