Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Hơn 120 lượt người ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã ra quân vớt hàng tấn bèo tây, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh liên xã đề phòng mưa lớn xẩy ra do hoàn lưu bão số 4.

Trong 2 ngày 26/9 và 27/9, xã Xuân Hải huy động lực lượng ra quân vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy, nhằm thông thoáng môi trường nước tại tuyến kênh liên xã, đảm bảo tiêu thoát nước khi mưa lớn xẩy ra.

Tuyến kênh tiêu thoát cho các xã Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Hải và thị trấn Tiên Điền có chiều dài hơn 5 km. Trong đó, xã Xuân Hải là điểm cuối của tuyến kênh nên bèo tây trôi về ứ đọng và phát triển nhanh với số lượng lớn, làm ách tắc dòng chảy.

Trước dự báo do ảnh hưởng của bão Noru, trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng sẽ có mưa to và rất to, nếu không xử lý số lượng bèo tây sẽ gây ngập lụt cho một số địa phương. Chủ động ứng phó với thiên tai, xã Xuân Hải đã huy động hơn 120 lượt người ra quân vớt bèo, khơi thông dòng chảy trước khi mưa lớn xẩy ra.

Tại thôn Dương Phong, xã Xuân Hải, hàng chục người dân sử dụng các dụng cụ để trục vớt số lượng bèo dày đặc vây kín trên tuyến kênh. Việc bèo tây phát triển không những cản trở dòng chảy mà còn gây ô nhiễm môi trường khi bèo lục bình thối rữa.

Chị Phan Thị Dung - công chức phụ trách nông nghiệp xã Xuân Hải cho biết: Sau 2 ngày ra quân, các lực lượng đã trục vớt được hơn 7 tấn bèo tây trên chiều dài hơn 500m tuyến kênh tiêu thoát nước. Sau đợt ra quân lần này, xã sẽ tiếp tục vận động người dân thường xuyên ra quân tiến hành vớt bèo, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Hữu Trung