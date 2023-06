Tuyên dương gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu năm 2023

Việc tuyên dương 10 gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu và trao giải cuộc thi viết - vẽ “Gia đình - Yêu thương và Chia sẻ” đã góp phần lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt.

Tối 28/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu năm 2023 và tổng kết, trao giải cuộc thi viết - vẽ về gia đình với chủ đề: “Gia đình - Yêu thương và Chia sẻ”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ tuyên dương gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu năm 2023 nhằm tôn vinh những gia đình điển hình, tiêu biểu, qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã tuyên dương 10 gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu năm 2023. Đây là các gia đình luôn có lối sống mẫu mực, có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Trong công việc, họ luôn có tinh thần trách nhiệm, dốc lòng vì công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trao giấy chứng nhận cho các gia đình công an hạnh phúc, tiêu biểu năm 2023.

Tại chương trình, Công an tỉnh cũng đã tổng kết, trao giải cuộc thi viết - vẽ về gia đình với chủ đề: “Gia đình - Yêu thương và Chia sẻ”. Cuộc thi nhằm hướng đến Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 trong Công an nhân dân, kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023).

Đây là cuộc thi dành cho con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh và con của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan trong Cụm thi đua Khối Nội chính có độ tuổi từ 4 tuổi trở lên.

Sau gần một tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 300 bài dự thi của cả hai nội dung vẽ và viết.

Sau gần một tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 300 bài dự thi của cả hai nội dung vẽ và viết. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi tuy phát động trong thời gian ngắn nhưng đến nay có thể khẳng định, cuộc thi viết - vẽ đã thành công tốt đẹp, có tác dụng sâu sắc trong tuyên truyền, giáo dục tình yêu thương trong gia đình, niềm tự hào của các con đối với bố, mẹ.

Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo đã tổ chức chấm thi nghiêm túc, công tâm và đã chọn ra những bài dự thi xuất sắc để trao giải. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bán đấu giá các bức tranh đạt giải cao, số tiền thu được sẽ trao tận tay cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Sau quá trình chấm kỹ lưỡng, ban tổ quyết định trao giải A cho 4 tác phẩm...

... trao giải B cho 11 tác phẩm...

... trao giải C cho 30 tác phẩm...

... và trao giải khuyến khích cho 20 tác phẩm.

Dịp này, Trung tâm Anh ngữ IELTS FIGHTER Hà Tĩnh đã quyết định tài trợ cho cuộc thi 10 triệu đồng tiền mặt và hàng chục suất học bổng tiếng Anh trị giá 213 triệu đồng cho con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh và con của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan trong Cụm thi đua Khối Nội chính.

Văn Chung