99,5% phương tiện kinh doanh vận tải ở Hà Tĩnh mang biển số vàng

Thực hiện Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Tĩnh đã cấp, đổi hơn 2.842 biển số phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải (đạt 99,5%).

Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định từ ngày 1/8/2020, tất cả phương tiện kinh doanh vận tải phải đổi biển kiểm soát từ chữ đen nền trắng sang chữ đen nền vàng trước ngày 31/12/2021. Quy định này nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý các phương tiện vận tải, giúp cơ quan quản lý đánh giá tác động của hạ tầng cũng như điều hành tổ chức giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

Việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải do Đội đăng ký, quản lý phương tiện (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh) thực hiện. Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã quán triệt cho cán bộ linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, giúp đơn vị kinh doanh vận tải thuận lợi hoàn thành việc đổi biển.

Các tổ chức, cá nhân chỉ cần mang đầy đủ hồ sơ phương tiện, không cần phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe. Sau khi nhận biển số vàng, chủ xe mới nộp lại biển số cũ, vì vậy, quá trình đổi biển không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp.

100% xe kinh doanh vận tải của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã cấp, đổi biển vàng đúng quy định

Anh Nguyễn Trung Hùng - cán bộ Phòng Tổng hợp Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh chia sẻ: "Là doanh nghiệp kinh doanh vận tải công cộng có lượng xe lớn nhưng quá trình cấp, đổi biển vàng của chúng tôi khá đơn giản, vô cùng thuận tiện. Do không phải cà số máy, số khung nên chúng tôi không phải mang phương tiện đến, chỉ cần ghi danh sách biển số xe gửi về Phòng Cảnh sát giao thông. Đến hẹn, công ty mang biển trắng đến nộp, nộp lệ phí và lấy biển vàng về. Đến nay, 100% xe của công ty đã được gắn biển vàng theo đúng quy định”.

Gần hết thời hạn đăng ký, nhiều chủ phương tiện, doanh nghiệp cấp tốc đi đổi biển vàng

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quá trình cấp, đổi biển số trong hơn 1 năm qua có những thời điểm bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động thực hiện đổi biển sớm. Theo số liệu Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cung cấp, tổng phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn là 2.855 xe (1.385 phương tiện vận tải hàng hóa, 1.470 phương tiện vận tải hành khách). Từ ngày 1/8/2020 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã cấp, đổi thành công hơn 2.842 biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải, đạt tỷ lệ 99,5%.

Thiếu tá Dương Thị Hồng Ngân - Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết: "Quá trình đơn vị thực hiện cấp, đổi biển số vàng cho phương tiện kinh doanh vận tải đến thời điểm này cơ bản thuận lợi, không có khó khăn, vướng mắc. Mọi người dân có nhu cầu cấp đổi biển số xe đều được cán bộ chức năng hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình. Trên thực tế, đây chỉ là đổi nền biển từ màu trắng sang vàng, chữ đen, còn số xe vẫn giữ nguyên; đăng ký xe cũng không phải đổi. Điều này sẽ thuận tiện và không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến các giao dịch thế chấp ngân hàng của phương tiện”.

Tính đến ngày 14/12/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã cấp, đổi thành công hơn 2.842 biển số phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải.

Để việc thực hiện cấp đổi biển số xe từ trắng sang vàng đúng tiến độ, trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tăng cường công tác tuyên truyền đến các cá nhân, doanh nghiệp nắm rõ quy định của Thông tư 58/2020/TT-BCA và các thủ tục cấp, đổi biển số từ trắng sang vàng.

Bước sang ngày 1/1/2022, phương tiện kinh doanh vận tải chưa chuyển đổi sẽ vi phạm lỗi “Không thực hiện đúng quy định về biển số” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Lỗi này bị phạt tiền từ 2- 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và 4- 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Thủ tục đổi biển số như thế nào? Chủ xe khi đi đổi sang biển số màu vàng cần mang theo các loại giấy tờ sau: - Tờ khai đăng ký xe. - Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe). - Biển số xe. - Xuất trình giấy tờ của chủ xe (như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Sổ hộ khẩu/Hộ chiếu...).

Ngân Giang - Anh Tấn