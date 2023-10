Bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm những bệnh nào?

Chị Nguyễn Thị Bình (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Được biết, Bộ Y tế vừa công bố quyết định điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Vậy, bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm những bệnh nào?

Tác nhân gây bệnh COVID-19 là vi-rút SARS-CoV-2.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007: Bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao, hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Bệnh truyền nhiễm nhóm B là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Theo Bộ Y tế, đối chiếu giữa quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy, bệnh COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Cụ thể, từ đầu năm đến 31/8/2023, ghi nhận 97.628 ca mắc, trung bình hằng tháng ghi nhận khoảng 12.000 ca mắc; số mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021 (khoảng 144.000 ca/tháng) và giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng). Tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022, hiện còn 0,02% trong năm 2023 (tính đến hết tháng 8/2023), tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây như: sốt xuất huyết (0,022%), sốt rét (0,017%), bạch hầu (0,102%), ho gà (0,417%).

Cùng với đó, đã xác định rõ tác nhân gây bệnh COVID-19 là vi-rút SARS-CoV-2. Vì vậy, COVID-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm B: là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3) sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (điểm b, khoản 1, Điều 3) của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Theo đó, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B hiện nay bao gồm: bệnh do vi-rút Adeno; bệnh do vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bạch hầu; cúm; bệnh dại; ho gà; lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ amibe; lỵ trực trùng; quai bị; sốt xuất huyết; sốt rét; sốt phát ban; sởi; bệnh tay chân miệng; bệnh than; thủy đậu; bệnh thương hàn; uốn ván; bệnh rubeon; viêm gan vi-rút; bệnh viêm màng não do não mô cầu; bệnh viêm não vi-rút; bệnh xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do vi-rút Rota; bệnh do vi-rút Zika; bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (COVID-19).

Luật sư Nguyễn Đình Hồng