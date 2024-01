Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng dịp tết

Sáng 13/1, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác bảo vệ, xử lý tình huống đối với lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên các ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo vệ tại Ngân hàng Bắc Á và các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý: Ngọc Hà, Mai Xuân, Việt Hà.