Công an TP Hà Tĩnh giúp người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai các áp phích tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo và triển khai truyền thông tới tận từng hộ dân trên địa bàn.

Dán áp phích tuyên truyền phòng chống lừa đảo tại các điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh nói chung và tại TP Hà Tĩnh nói riêng xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nắm rõ thủ đoạn và nhẹ dạ tin vào lời dụ dỗ của các đối tượng.

Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên nhận được tin báo, tố giác về việc người dân bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo bằng nhiều hình thức, thủ đoạn.

Trước tình hình đó, đơn vị khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra, xử lý hiệu quả đối với loại tội phạm này. Gần đây nhất, đơn vị đã triệt xóa 2 ổ nhóm với 21 đối tượng lừa đảo có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. 2 ổ nhóm này chuyên lừa đảo bị hại trên phạm vi toàn quốc với thủ đoạn lừa trúng thưởng, cho vay tiền.

Để gia tăng hiệu quả công tác phòng ngừa, Công an TP Hà Tĩnh xác định việc nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và cung cấp đầy đủ thông tin thủ đoạn tội phạm cho người dân là biện pháp quan trọng, hữu hiệu nhất. Do đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xây dựng, thiết kế áp phích bằng hình ảnh sinh động, ngắn gọn, kèm số điện thoại của trực ban, Đội Cảnh sát hình sự, công an phường, xã nhằm giúp người dân thuận lợi liên lạc khi có vụ việc.

Các áp phích thông tin, tóm tắt 14 thủ đoạn phổ biến nhất của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh tuyên truyền này sẽ được đăng tải đồng loạt trên các kênh mạng xã hội của Công an TP Hà Tĩnh và 15 đơn vị công an phường, xã.

Áp phích được Công an TP Hà Tĩnh biên soạn để tuyên truyền cho người dân.

Ngoài ra, các nội dung sẽ được in thành tờ rơi, dán tại các điểm công cộng, nhà dân và được sử dụng tuyên truyền tới người dân tại các buổi họp, tuyên truyền về pháp luật tại cơ sở.

Ông Hoàng Trung Hiền (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Việc tuyên truyền bằng áp phích rất hiệu quả, đặc biệt dễ tiếp cận đối với người cao tuổi - đối tượng thường dễ bị lợi dụng, lừa đảo. Các cán bộ Công an TP Hà Tĩnh còn đến tận từng gia đình tuyên truyền, giúp lan tỏa các nội dung phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo cho người dân”.

Thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai biện pháp tuyên truyền bằng áp phích, đồng thời áp dụng các hình thức tuyên truyền khác để giúp nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm của người dân, đặc biệt đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Linh