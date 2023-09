Hà Tĩnh: Cứu sống 3 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển

3 ngư dân khai thác sò trên biển, bị chìm thuyền đã được người dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cứu sống kịp thời.

Người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng kịp thời cứu sống 3 ngư dân

Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân thông tin, người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng vừa cứu nạn thành công 3 ngư dân bị chìm thuyền trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Sáng sớm 25/9, thuyền của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1985, ở thôn 2 xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) cùng với 2 ngư dân: Nguyễn Văn Thuấn (SN 1981, thôn 3, xã Cẩm Lĩnh) và Võ Đức Hùng (SN 1975, trú ở Quảng Bình) khai thác sò trên biển ở khu vực hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh), cách đất liền khoảng 3 hải lý.

Khi 3 ngư dân đang khai thác thì gặp phải sóng to, gió lớn đánh chìm thuyền. Cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển một thời gian, đến 8h, người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng mới phát hiện, tổ chức cứu nạn vào bờ an toàn.

Vũ Huyền