Hà Tĩnh: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm số tiền 16 triệu đồng

Qua kiểm tra trực tiếp 17 cơ sở, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 cơ sở.

Từ ngày 22 - 29/4, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh đã tiến hành kiểm tra đánh giá về hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành VSATTP cấp huyện và một số ban chỉ đạo cấp xã; kiểm tra trực tiếp 17 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 5 địa phương gồm: thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Đoàn trực tiếp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đối với các cơ sở thực phẩm, đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại các văn bản liên quan như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật An toàn thực phẩm.

Đoàn lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh cung cấp dụng cụ và nguyên liệu làm bánh sinh nhật Phố Bánh, do bà Nguyễn Thị Hiền ở tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh làm chủ.

Qua kiểm tra trực tiếp 17 cơ sở, đoàn đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 cơ sở, tổng số tiền xử phạt gần 16 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu: Sử dụng người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm mà không mang mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định; cống rãnh thoát nước ở khu vực sản xuất bị ứ đọng; sử dụng nguyên liệu sản xuất hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã quá hạn sử dụng.

Nhật Thắng - Nguyễn Hồng