“Tổ liên gia tự quản an ninh trật tự” ở Hương Sơn góp phần bảo vệ an ninh biên giới

Những tổ liên gia tự quản ANTT ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Sáng 14/10, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự" giai đoạn 2016 - 2022. Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm; lãnh đạo các địa phương và công an các xã, thị trấn cùng dự.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Thành Đồng và Trưởng Công an huyện Hương Sơn Hà Hải Long chủ trì hội nghị.

Hương Sơn là huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Hà Tĩnh, là cửa ngõ giao thương quốc tế và là đầu mối giao thông quan trọng trong nước và hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Hương Sơn cũng là địa phương có nhiều các loại tội phạm phức tạp và có chiều hướng gia tăng; các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh về phương thức, thủ đoạn, hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng “ vũ khí nóng” để gây án.

Lực lượng công an các xã tham dự hội nghị.

Do vậy, để làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn hết sức chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung xây dựng, củng cố các mô hình, trọng tâm là mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại cơ sở.

Trong 6 năm qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố hoạt động của 1.566 tổ tự quản (mỗi tổ liên gia có 25 - 35 hộ gia đình) tại 25 xã, thị trấn, duy trì hoạt động mô hình trung đội an ninh, câu lạc bộ phòng chống ma túy...

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Cao Văn Đức: Cần có chế độ hỗ trợ để các tổ liên gia tự quản ANTT hoạt động có hiệu quả hơn.

Từ năm 2016 đến nay, các tổ liên gia trên địa bàn đã tổ chức được 1.455 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 43.650 lượt người tham gia. Hàng năm, các tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đến 100% hộ gia đình tham gia xây dựng gia đình “An toàn về an ninh trật tự, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ…, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 Lê Hồng Phong: Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước, không để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua các tổ tự quản, người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 1.248 thông tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 976 tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Các tổ liên gia đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tổ chức 1.860 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước.

Từ năm 2016 đến nay, đã vận động thu hồi được 3 quả lựu đạn, 25 khẩu súng hơi, 156 khẩu súng hơi cồn tự chế, 150 bộ kích điện, 132 dao, kiếm các loại, 210 viên đạn, 45 kg pháo các loại. Qua đó, góp phần hạn chế các đối tượng xấu sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Đại uý Trần Công Quyền -Trưởng Công an xã Sơn Hàm: Cần biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ liên gia có thành tích xuất sắc trên mặt trận ANTT để nhân rộng mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra các tồn tại về vai trò, trách nhiệm của một số thành viên tổ tự quản có nơi, có lúc còn chưa cao; một số vụ việc xảy ra tại cơ sở chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hương Sơn tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” nói riêng.

Lực lượng công an cơ sở thường xuyên theo dõi, cử cán bộ tham gia sinh hoạt tại các tổ liên gia để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của Nhân dân liên quan đến công tác an ninh trật tự, từ đó tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời…

Nhân dịp này, huyện Hương Sơn vinh danh 7 tập thể...

...15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “ Tổ liên gia tự quản về ANTT”

Hoài Nam