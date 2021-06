Can Lộc xử phạt 2 trường hợp không chấp hành cách ly y tế tại nhà

N.V.S và P.T.Q, trú tại thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Trường hợp P.T.Q bị tổ công tác lập biên bản.

N.V.S (SN 1971, trú tại TDP Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc) là F2 của ca bệnh từ Bình Dương về xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Sáng 10/6, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an thị trấn Đồng Lộc kiểm tra công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. Thời điểm trên, N.V.S không có ở nhà mà có mặt tại công trường chỉ đạo công nhân làm việc, không chấp hành các quy định cách ly và hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, ngày 7/6, Công an thị trấn Đồng Lộc cũng phát hiện P.T.Q (SN 2000, trú tại TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc) đi từ vùng dịch về, thuộc diện cách ly y tế tại nhà song vẫn qua nhà hàng xóm chơi.

Công an huyện Can Lộc sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.S và P.T.Q về hành vi trên, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, tổng tiền phạt mà N.V.S và P.T.Q phải nộp là mỗi người 2 triệu đồng.

Hùng Tấn